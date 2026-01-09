Chara＋YUKI新曲「背中にリボン」リリース決定！最新アーティスト写真も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

CharaとYUKIによるコラボレーションユニット“Chara＋YUKI”が、2月11日に、2020年以来となる新曲「背中にリボン」をリリースすることを発表。

最新のアーティスト写真も公開された。

■Chara＋YUKIのweb RADIO公開も決定！

ニューシングル「背中にリボン」の初回仕様限定盤には、オリジナルステッカーに加えて、2公演限りとなるスペシャルライブ『Chara＋YUKI LIVE “echo” 2026』のCD購入者チケット先行抽選受付シリアルナンバーが封入される。2020年に開催が中止されていたこのライブは、2026年5月5・6日に東京ガーデンシアターにて開催されることが決定している。

あわせて、Chara＋YUKIによるweb RADIOも公開されることが決定。詳細は引き続きオフィシャルサイトをチェックしよう。

■リリース情報

2026.02.11 ON SALE

SINGLE「背中にリボン」

■ライブ情報

『Chara＋YUKI LIVE “echo” 2026』

05/05（火・祝） 東京・東京ガーデンシアター

05/05（水・振休） 東京・東京ガーデンシアター

■関連リンク

Chara+YUKI OFFICIAL SITE

https://www.charayuki.com/