Chara＋YUKI新曲「背中にリボン」リリース決定！最新アーティスト写真も公開
CharaとYUKIによるコラボレーションユニット“Chara＋YUKI”が、2月11日に、2020年以来となる新曲「背中にリボン」をリリースすることを発表。
最新のアーティスト写真も公開された。
■Chara＋YUKIのweb RADIO公開も決定！
ニューシングル「背中にリボン」の初回仕様限定盤には、オリジナルステッカーに加えて、2公演限りとなるスペシャルライブ『Chara＋YUKI LIVE “echo” 2026』のCD購入者チケット先行抽選受付シリアルナンバーが封入される。2020年に開催が中止されていたこのライブは、2026年5月5・6日に東京ガーデンシアターにて開催されることが決定している。
あわせて、Chara＋YUKIによるweb RADIOも公開されることが決定。詳細は引き続きオフィシャルサイトをチェックしよう。
■リリース情報
2026.02.11 ON SALE
SINGLE「背中にリボン」
■ライブ情報
『Chara＋YUKI LIVE “echo” 2026』
05/05（火・祝） 東京・東京ガーデンシアター
05/05（水・振休） 東京・東京ガーデンシアター
■関連リンク
Chara+YUKI OFFICIAL SITE
https://www.charayuki.com/