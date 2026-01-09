20歳のラッパーLOM、新曲「YOU」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

20歳のラッパー、LOM（読み：ロム）が、新曲「YOU」を1月16日に配信リリースすることが決定。併せて、本楽曲のジャケット写真、新ビジュアル、音源の一部が解禁された。

■新曲「YOU」は、想いをストレートに届ける直球のラブソング

LOMは、茨城県土浦市出身、2005年生まれの20歳。9歳の頃に観た映画『ストレイト・アウタ・コンプトン』をきっかけに、アメリカのヒップホップグループN.W.A.に出会い、ヒップホップカルチャーに衝撃を受ける。14歳から本格的に音楽活動を始め、地元・茨城を拠点に、スケートボードカルチャーと密接に結びついたスタイルで活動を続けている。

2023年には、AbemaTVのオーディション番組『ラップスタア誕生2023』に当時最年少となる16歳で出演。楽曲制作時間わずか20分で完成させた楽曲が評価され、トップ30入りを果たした。

さらに、2025年4月には「LV (feat. 百足 ＆ Albert Connor) (Remix)」がTikTok週間音楽チャート1位にランクイン。連続5週TOP10入りを達成し『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀ヒップホップ／ラップ楽曲賞部門へノミネートされるなど、若手アーティストの中でも存在感を高めている。

今回リリースされる新曲「YOU」は、想いをストレートに届ける直球のラブソング。LOMの等身大の言葉で紡がれるまっすぐな感情表現が印象的な一曲となっており、現在音源の一部がSNSにて先行公開中だ。

1月9日よりPre-add / Pre-save（配信事前予約）もスタート。楽曲の全貌は、配信開始日の1月16日に明らかとなる。

■リリース情報

2026.01.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「YOU」



■関連リンク

LOM OFFICIAL SNS

X

https://x.com/lom_official05

Instagram

https://www.instagram.com/lom_official.jp

TikTok

YouTube