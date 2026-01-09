キタニタツヤ×BABYMETALによるTVアニメ『地獄楽』第二期OPテーマ「かすかなはな」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

キタニタツヤがBABYMETALをフィーチャリングに迎えた新曲「かすかなはな」が、1月12日に配信リリースされることが決定。また、ジャケット写真（メイン写真）も同時に解禁となった。

■「かすかなはな」が使用された『地獄楽』第二期の第二弾PV公開中

「かすかなはな」は、1月11日23時45分よりテレ東系他にて放送開始されるTVアニメ『地獄楽』第二期オープニングテーマ。『少年ジャンプ+』（集英社）にて人気を博し、シリーズ累計発行部数640万部を突破している人気作の注目の第二期となっている。

現在、新曲「かすかなはな」が使用されたTVアニメ『地獄楽』第二期の第二弾PVが公開中。こちらもぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.01.12 ON SALE

キタニタツヤ feat. BABYMETAL

DIGITAL SINGLE「かすかなはな」

