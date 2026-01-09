キタニタツヤ×BABYMETALによるTVアニメ『地獄楽』第二期OPテーマ「かすかなはな」配信リリース決定
キタニタツヤがBABYMETALをフィーチャリングに迎えた新曲「かすかなはな」が、1月12日に配信リリースされることが決定。また、ジャケット写真（メイン写真）も同時に解禁となった。
■「かすかなはな」が使用された『地獄楽』第二期の第二弾PV公開中
「かすかなはな」は、1月11日23時45分よりテレ東系他にて放送開始されるTVアニメ『地獄楽』第二期オープニングテーマ。『少年ジャンプ+』（集英社）にて人気を博し、シリーズ累計発行部数640万部を突破している人気作の注目の第二期となっている。
現在、新曲「かすかなはな」が使用されたTVアニメ『地獄楽』第二期の第二弾PVが公開中。こちらもぜひチェックしよう。
■リリース情報
2026.01.12 ON SALE
キタニタツヤ feat. BABYMETAL
DIGITAL SINGLE「かすかなはな」
■関連リンク
『地獄楽』公式サイト
https://www.jigokuraku.com/
キタニタツヤ OFFICIAL SITE
https://tatsuyakitani.com/
BABYMETAL OFFICIAL SITE
https://babymetal.com/