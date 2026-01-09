「日経225ミニ」手口情報（9日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、2月限3265枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月9日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の3265枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 3265( 3265)
ABNクリアリン証券 2363( 2363)
バークレイズ証券 1849( 1849)
楽天証券 2607( 1513)
SBI証券 2299( 821)
松井証券 274( 274)
マネックス証券 265( 265)
フィリップ証券 172( 172)
三菱UFJeスマート 259( 151)
ドイツ証券 70( 70)
日産証券 55( 55)
インタラクティブ証券 40( 40)
JPモルガン証券 25( 25)
ゴールドマン証券 6( 6)
立花証券 1( 1)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 155595( 155595)
ソシエテジェネラル証券 110600( 110600)
バークレイズ証券 56084( 56084)
SBI証券 68094( 32710)
松井証券 28509( 28509)
サスケハナ・ホンコン 22765( 22765)
楽天証券 36181( 18101)
日産証券 16146( 16146)
JPモルガン証券 10576( 10576)
モルガンMUFG証券 8619( 8599)
三菱UFJeスマート 11013( 6481)
ビーオブエー証券 6193( 6193)
みずほ証券 5462( 5449)
BNPパリバ証券 4931( 4931)
マネックス証券 3775( 3775)
ゴールドマン証券 3443( 3439)
広田証券 2594( 2594)
野村証券 2282( 1984)
UBS証券 1865( 1865)
インタラクティブ証券 1409( 1409)
東海東京証券 47( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 142( 142)
ソシエテジェネラル証券 105( 105)
フィリップ証券 70( 70)
三菱UFJeスマート 53( 35)
楽天証券 17( 17)
SBI証券 25( 7)
マネックス証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース