「TOPIX先物」手口情報（9日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限9441枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月9日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9441枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9441( 9341)
ソシエテジェネラル証券 8697( 8697)
バークレイズ証券 4508( 4508)
ビーオブエー証券 2667( 2667)
ゴールドマン証券 1729( 1703)
JPモルガン証券 1504( 1504)
野村証券 1011( 911)
サスケハナ・ホンコン 776( 776)
モルガンMUFG証券 478( 470)
UBS証券 348( 348)
SBI証券 292( 184)
日産証券 173( 173)
ドイツ証券 164( 164)
シティグループ証券 115( 115)
BNPパリバ証券 117( 95)
インタラクティブ証券 75( 75)
三菱UFJeスマート 59( 55)
三菱UFJ証券 581( 29)
大和証券 25( 25)
松井証券 13( 13)
HSBC証券 13( 13)
みずほ証券 560( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース