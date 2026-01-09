再始動レミオロメンのベストアルバムは45曲収録の3枚組 新曲やレアトラックも含む充実の内容に
約14年ぶりに活動を再開し、昨年末には『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』に出演するなど、再始動直後から注目を集めているレミオロメンが、3月4日にリリースするベストアルバム『SINGLES BEST+』の詳細が明らかになった。
【写真】充実の内容に…！メンバーの姿も収められたベスト盤『SINGLES BEST+』ジャケット
同作には、これまでに発表された全シングルの表題曲22曲に加え、シングルおよびミニアルバムのカップリング曲のうち、オリジナルアルバム未収録だった20曲を収録。さらに、2007年にKitKatにCDを同封する形で発売され、現在は入手困難となっている「パラダイム」、そして新曲「さあはじめよう」「100億の承認欲求」の2曲も加えた全45曲が収められる。レアトラックや新曲も含む、充実の3枚組ベストアルバムとなっている。
初回限定盤にはBlu-rayが付属し、これまでに制作された全24曲のミュージックビデオを網羅。さらに、活動再開に合わせて公開されたスタジオライブ「Reunion Studio Live 2025」として、「雨上がり」「粉雪」「大晦日の歌」「3月9日」「南風」の5曲を収録。全29曲におよぶ豪華な映像内容となっている。
その中から、「Reunion Studio Live 3月9日」が、あす10日午後9時よりYouTubeにてプレミア公開されることも決定した。「3月9日」は、もともとメンバーの友人の結婚式のために書き下ろされた楽曲で、現在では結婚式や卒業式などの門出のシーンにおいて高い人気を誇り、世代を超えて歌い継がれている代表曲のひとつ。今のレミオロメンによる演奏に注目が集まる。
レミオロメンは、3月9日から約15年ぶりとなる全国ツアー『Reunion Tour 2026』もスタートさせる。
【写真】充実の内容に…！メンバーの姿も収められたベスト盤『SINGLES BEST+』ジャケット
同作には、これまでに発表された全シングルの表題曲22曲に加え、シングルおよびミニアルバムのカップリング曲のうち、オリジナルアルバム未収録だった20曲を収録。さらに、2007年にKitKatにCDを同封する形で発売され、現在は入手困難となっている「パラダイム」、そして新曲「さあはじめよう」「100億の承認欲求」の2曲も加えた全45曲が収められる。レアトラックや新曲も含む、充実の3枚組ベストアルバムとなっている。
その中から、「Reunion Studio Live 3月9日」が、あす10日午後9時よりYouTubeにてプレミア公開されることも決定した。「3月9日」は、もともとメンバーの友人の結婚式のために書き下ろされた楽曲で、現在では結婚式や卒業式などの門出のシーンにおいて高い人気を誇り、世代を超えて歌い継がれている代表曲のひとつ。今のレミオロメンによる演奏に注目が集まる。
レミオロメンは、3月9日から約15年ぶりとなる全国ツアー『Reunion Tour 2026』もスタートさせる。