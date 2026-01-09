「日経225先物」手口情報（9日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限6820枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月9日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6820枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6820( 6761)
ソシエテジェネラル証券 4128( 4128)
バークレイズ証券 1803( 1803)
サスケハナ・ホンコン 968( 968)
SBI証券 1130( 876)
松井証券 578( 578)
シティグループ証券 544( 544)
ビーオブエー証券 445( 445)
ゴールドマン証券 521( 363)
日産証券 358( 358)
楽天証券 553( 345)
JPモルガン証券 344( 344)
モルガンMUFG証券 198( 198)
三菱UFJeスマート 233( 189)
UBS証券 146( 126)
みずほ証券 112( 101)
HSBC証券 93( 93)
野村証券 88( 88)
マネックス証券 78( 78)
ドイツ証券 63( 63)
BNPパリバ証券 12( 0)
東海東京証券 10( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
日産証券 18( 18)
バークレイズ証券 13( 13)
ドイツ証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
楽天証券 8( 4)
SBI証券 3( 3)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース