【きょう午後10時】チョコプラ、コンビ芸人初「THE FIRST TAKE」に登場 “風呂キャンセル界隈”テーマでライブ感伝える【コメントあり】
お笑いコンビ・チョコレートプラネットが、9日午後10時よりプレミア公開されるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場する。なお、お笑い芸人がコンビで出演するのは同チャンネル史上初となる。
【動画】チョコプラ「風呂キャンセル界隈」MV
披露する楽曲は、日本テレビ系バラエティー番組『有吉の壁』で披露し話題を集めた「FCKY-風呂キャンセル界隈-」。“入浴の面倒くささ”に共感する人々が集まるコミュニティ“風呂キャンセル界隈”をテーマとして制作された楽曲で、レゲエ調でどこか懐かしいサウンドに揺られながら、お湯のように波打つ心の葛藤を表現した、本気の一発撮りをパフォーマンスする。
■チョコレートプラネット、コメント
ライブ感というか、楽しんでやらせていただきました。
風呂キャンセル界隈っていう言葉はネガティブに聞こえると思うんですけど、この曲を聴いてポジティブになってくれれば嬉しいなと。
風呂キャンセルしても良いんだって、大丈夫なんだって、そういうポジティブなメッセージを込めて歌わせていただきました。
ヤーマン！
