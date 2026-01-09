櫻坂46佐藤愛桜、“桜を愛し、桜に愛された「NEO愛桜」誕生物語” 『IDOL AND READ 045』表紙に登場
櫻坂46の佐藤愛桜が表紙を、私立恵比寿中学の仲村悠菜が裏表紙を飾るアイドルマガジン『IDOL AND READ 045』が30日に発売される。
【写真】裏表紙を飾るのは私立恵比寿中学・仲村悠菜
以下収録内容が公開された。
cover
佐藤愛桜（櫻坂46）
桜を愛し、桜に愛された「NEO愛桜」誕生物語
back cover
仲村悠菜（私立恵比寿中学）
映画『恋愛裁判』に出演！
live report
乃木坂46六期生
櫻坂46四期生
日向坂46五期生
interview
小関舞×森戸知沙希
里吉うたの（BEYOOOOONDS）
律月ひかる（いぎなり東北産）
長谷川稀未（僕が見たかった青空）
的場華鈴（虹のコンキスタドール）
蒼井りるあ（ばってん少女隊）
AOI（WHITE SCORPION）
綾瀬ことり（Rain Tree）
大森靖子（ZOCX）
