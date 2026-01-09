浜田雅功、「剛、これやねん…」“新春かくし芸大会”に堂本剛困惑「これ、僕ができます？」
DOMOTOの堂本剛が10日放送の『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演。「新春隠し芸大会」に困惑する。
【動画】「剛、これやねん…」堂本剛＆浜田雅功も思わず笑ってしまう新春隠し芸大会
ダウンタウン・浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。今回の相方は前回に引き続き、音楽、ドラマ、アートなど幅広い分野で独自の表現を発信し続ける日本エンターテインメント界を代表するトップアイドル・堂本剛。「ごぶごぶ正月SP！浜ちゃん＆剛に有名人から年賀状届いたよ！コスパ最強！しかもウマい！おすすめグルメかまぼこ板」の延長戦を行う。
延長戦の最初に引いたかまぼこ板は横浜DeNAベイスターズ元監督の三浦大輔。正月SPの最終地点となった大阪・茶屋町のMBSを再出発した2人は、奈良県出身の三浦おすすめの「天理スタミナラーメン」へ向かう。続いて引いたかまぼこ板は、吉本新喜劇初の女性座長・酒井藍。奇しくも奈良三昧となった延長戦に「また奈良や」と少し不満げな浜田。酒井の年賀状には「おすすめグルメはまだ内緒。NGKの楽屋に来てくださったら“ええもん”用意しておりますので」と書いてあり、2人でなんばグランド花月の楽屋を訪問することに。
最後には、「剛に伝授したい！新春隠し芸大会！」を開催。トークや大喜利など、芸人顔負けの実力を持つ剛が唯一持っていないのが“隠し芸”。そんな堂本のために、世界のエンターテインメントショーで戦ってきた猛者たちが渾身（こんしん）の隠し芸を披露していく。2人は終始爆笑するも、剛は「これ、僕ができます？」とやや引き気味に。剛が「一番やってみたい」と選ぶ隠し芸とは。
