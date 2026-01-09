テレ東『3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100』第20弾、3時間半にわたる豪華版放送【歌唱ゲスト・コメントあり】
テレビ東京は12日午後6時25分から、『3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100』第20弾を放送する。
【番組カット】貴重映像！徳光和夫＆大月みやこによるスペシャルデュエット
2017年の放送開始以来、多くの音楽ファンに親しまれてきた同番組が、今回記念すべき第20回を迎える。誰もが一度は耳にしたことのある日本の名曲100曲を厳選。3時間半にわたって届ける豪華版となる。
司会はおなじみの徳光和夫とDAIGO。ゲストには、20回連続出演となるテリー伊藤をはじめ、大月みやこ、島崎和歌子、平子祐希（アルコ＆ピース）、松村沙友理と個性豊かなメンバーが集結する。
テレ東に眠る秘蔵映像の数々はもちろん、番組でしか見られない徳光と大月による「今夜は離さない」のスペシャルデュエット、さらにゲストたちの懐かしの歌唱映像など、音楽ファン必見の貴重シーンが満載となっている。
これまでにリリースしたシングルは130曲以上に上る大月の大ヒット曲や貴重なカバー曲など、秘蔵映像とともに60年以上の歌手生活を振り返る。30年以上前にアイドルとしてデビューした島崎和歌子の当時の貴重な映像も公開。スカウト時にかけられた“衝撃の一言”に、スタジオは驚がくする。
平子は、辛い時に必ず聴くという“人生を支えてくれた曲”を明かし、音楽の力を感じさせるエピソードを熱く語る。松村は乃木坂46のオーディションでついていた“あるウソ”を告白し、スタジオを沸かせる。
【歌唱ゲスト】（50音順）
浦野秀太（OWV）、細川たかし、萬みきお（伊達みきお・サンドウィッチマン）、水森かおり
【コメント】
■テリー伊藤
隣にいる大月みやこさんが、なぜこれほど長く愛されているのかがよくわかりました。歌だけじゃなくて人柄ですよね。名曲というのは、その人の“魂”が入っているかどうかだと思うんです。今日はそれを強く感じました。
■大月みやこ
メロディーは言葉であり、それが楽譜になって表現できるということ、そして今もこうして聴いていただけることに心から感謝しています。これからも一曲一曲を大切に表現していきたいと、改めて思いました。
■島崎和歌子
今回出てきた名曲を全部知っていることが本当にうれしかったです。その中に自分の映像も使っていただけてありがたいですし、自分でも知らない映像があって驚きました。名曲100曲に入るような歌を、これからも歌っていけたらいいなと思いました。
■平子祐希（アルコ＆ピース）
人生の辛い時もうれしい時も、いつも歌が隣にいて支えてくれていたんだなと改めて感じました。皆さんそれぞれに「人生のBGM」がありますよね。その話を聞くのもすごく楽しかったです。そして今日ずっと聴いていて思ったのは……「スナック行きたいな」でした！
■松村沙友理
自分が生まれる前の映像もたくさん見させていただいたのですが、全部知っている曲ばかりで驚きました。収録が終わって、今なんだかすごく気分がいいです。今日はぐっすり眠れそうです。
