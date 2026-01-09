映画『ラストマン -FIRST LOVE-』出演・月島琉衣が暗闇で“皆実の世界”を追体験
俳優の福山雅治が主演する『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（公開中）の特別企画として、今月3日から31日までの期間限定で、「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」とのタイアップ企画を実施中。暗闇の中で視覚以外の感覚を使い、主人公・皆実広見の世界を追体験する特別プログラム「ラストマン・イン・ザ・ダーク -FIRST LOVE-」が開催されている。
【動画】「アグリーです」『映画ラストマン』本編映像
「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」は、完全に光を遮断した“純度100％の暗闇”の中を、視覚障がい者の案内によって視覚以外の感覚やコミュニケーションを楽しむソーシャル・エンターテインメント。「ラストマン」シリーズでは、ドラマ時から全盲のFBI捜査官・皆実広見（福山）の所作指導を同プログラムの案内人が監修しており、今回のコラボでは作品世界と現実の体験がより深く結びつく内容となっている。
プログラムは、白杖の扱い方や方向を時計の文字盤で示す“クロックポジション”の説明からスタート。その後、参加者（最大8人のグループ）は暗闇へと入り、視覚以外の感覚を研ぎ澄ませながら、複数のミッションに挑戦していく。
このたび、宮沢りえ演じるナギサ・イワノワの娘で、皆実に助けを求めるニナを演じた月島琉衣が同プログラムを体験。月島は「最初は暗闇に溶け込んでしまうような感覚に不安もありましたが、一緒に参加した方々と同じ時間を過ごすうちに、安心感や絆が生まれてきました」と振り返った。
暗闇ならではの気づきについては、「日頃は手を使わずとも見えるのでそこに何があるのか分かりますが、暗闇の中ではまず手の甲で触れてみたりなどして確かめていました。また、新たな発見もあり、プログラム内のカフェコーナーでリンゴジュースを飲んだのですが、暗闇の中の方がおいしく感じたのは驚きでした」と明かす。
また、「『ありがとう』や『ここにいます』といった言葉を掛け合うことの大切さを強く感じました。暗闇の中にいるときは日常よりも温もりを感じ、仲間がいることの安心感や、一人ひとりの心の温かさ、仲間を思う気持ちというものが自分にも伝わってきました。私も暗闇の中で相手に合図を出したりするなど、自分からも温もりを伝えたいと思いました」と語った。
体験中は、「皆実さんもこういう時こうしてたよね、とか、バディである護道さんの存在って大きいよね、などと一緒に体験した皆さんと話していました」 と、作品の話題で盛り上がったという月島。
「自分がバディの立場になるなら、安心感を与えられる人でありたい。そばにいて声をかけたりすることによって、お互いの信頼関係が生まれると思います。私自身暗闇の中で、今自分がいる場所はどういうところなのか、どのくらい広いのか、すぐ近くに壁とかあるのではないか、などと思うことがありました。そんな時『隣にいるよ』と声をかけてくれたり、手をつないでくれたりする人がいると、安心感がありました」と、自身の経験を通して思いを語っていた。
