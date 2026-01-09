Chara＋YUKIが最新アーティスト写真を公開 2020年以来の新曲リリースへ
CharaとYUKIによるコラボレーションユニット・Chara＋YUKIが、2020年以来となる新曲「背中にリボン」をリリースすることを発表した。
【写真】「絵になるファミリー」Charaが公開した“久しぶりの家族写真”
「背中にリボン」の初回仕様限定盤には、オリジナルステッカーに加えて、2公演限りとなるスペシャルライブ『Chara＋YUKI LIVE “echo” 2026』のCD購入者チケット先行抽選受付シリアルナンバーが封入される。2020年に開催が中止されていたこのライブは、2026年5月5日、6日に東京ガーデンシアターにて開催されることが決定している。
あわせて最新のアーティスト写真も公開された。シックな黒の衣装に身を包んだ2人が並んでおり、Charaの衣装には“背中”ではないもののリボンがあしらわれている点も印象的だ。
さらに、Chara＋YUKIによるweb RADIOの公開も決定。詳細はオフィシャルサイトで随時発表される。
【写真】「絵になるファミリー」Charaが公開した“久しぶりの家族写真”
「背中にリボン」の初回仕様限定盤には、オリジナルステッカーに加えて、2公演限りとなるスペシャルライブ『Chara＋YUKI LIVE “echo” 2026』のCD購入者チケット先行抽選受付シリアルナンバーが封入される。2020年に開催が中止されていたこのライブは、2026年5月5日、6日に東京ガーデンシアターにて開催されることが決定している。
あわせて最新のアーティスト写真も公開された。シックな黒の衣装に身を包んだ2人が並んでおり、Charaの衣装には“背中”ではないもののリボンがあしらわれている点も印象的だ。
さらに、Chara＋YUKIによるweb RADIOの公開も決定。詳細はオフィシャルサイトで随時発表される。