D-LITE、アンコール公演で“BIGBANGの絆”再確認 G-DRAGON、SOLが登場
BIGBANGのD-LITE（ディライト／DAESUNG）が、2日から4日の3日間にわたって、韓国・チケットリンク ライブアリーナで『D-LITE 2025 ASIA TOUR:D’s WAVE ENCORE -SEOUL』を開催した。
【ライブ写真】BIGBANGメンバーが登場！ライブの模様
ステージに上がったD-LITEは「Universe」を皮切りに、「JUMP」「ウソボンダ」「Umbrella」などを披露。その後、SOLの「Where U At」とG-DRAGONの「Heartbreaker」のカバーステージで新たなアレンジを披露し、BIGBANGメドレーへと続くステージは会場の雰囲気を一気に盛り上げた。
2日目にはSOLが強烈なステージを披露し、最終日にはG-DRAGONがサプライズ登場し、会場を歓声で包んだ。長い間共に歩んできたBIGBANGメンバーたちの変わらぬ絆が、今回の公演に特別な彩りを添えた。
また、D-LITEは新曲「Better Alone」「One Rose」のステージを初公開し、最後に「ナルバキスン」とトロット新曲「HANDO-CHOGUA」をアンコール曲に選曲し、音楽のジャンルを超えたステージを完成させ、客席の熱い反応を引き出した。
1月31日、2月1日にはAsue アリーナ大阪、3月3日、4日には東京・有明アリーナで『D-LITE 2025 ASIA TOUR: D’s WAVE ENCORE -JAPAN』を開催する。チケットは一般発売中。
