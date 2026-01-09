藤井流星×七五三掛龍也『ぜんぶ、あなたのためだから』エゴまみれの結婚式から開幕 第1話冒頭を先行公開
WEST.の藤井流星が主演し、Travis Japanの七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系1月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜 後11：00）が10日からスタートする。放送目前に迫ったきょう9日、TVerと番組公式SNSにて第1話の冒頭部分が特別に先行公開された。
【写真】クールな眼差しでカメラをかまえる七五三掛龍也
気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年３月に発表し、話題となっている同名小説を実写化。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁弘恵）。愛する妻のため、犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣（藤井）は、結婚式にいたカメラマンの桜庭（七五三掛）から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられ、その犯人捜しに乗り出すことに…。
犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか（!?）次々と明らかになる、妻の親友や母の偽善ぶり、さらには沙也香の驚がくの過去も見え隠れしてきて…。
先行公開されたのは物語冒頭、今作に登場する個性豊かな、そして怪しさ満点のキャスト陣が勢ぞろいする和臣と沙也香の結婚式のシーン。参列者からの祝福を一手に浴びる新郎新婦…しかしそこに渦巻いていたのは、恐ろしいほどのエゴにまみれた偽善と悪意だった――。
喜びの笑顔でいっぱいの和臣と沙也香を待っていたのは、予想もしていなかった衝撃的な出来事。バイオリンを披露しようとしたその時、沙也香は苦悶の表情を浮かべ、血を吐き崩れ落ちる…（!?）幸福から悲劇へ、まさに急転直下の戦慄シーンで第1話は幕を開ける。
麗しいシルバーのタキシードをまとった藤井と純白のウエディングドレスに包まれた井桁の眩しく華やかな結婚式、そしてクールな黒スーツで襟を正した七五三掛による古屋呂敏直伝のカメラマン姿も本編映像から一足先にお披露目。先行公開のシーンだけでも衝撃の連続となっている。
■第1話あらすじ
神聖で朗らかな空気漂う結婚式場――祝福の拍手の中、永遠の愛を誓う新郎の林田和臣と新婦の沙也香。沙也香の友人である尾崎藍里（武田玲奈）と橋本智恵（大原優乃）、和臣の友人・杉浦誠（草川拓弥）と木村直人（古屋呂敏）、森あきら（鈴木愛理）、そして沙也香の母・香（松下由樹）…と参列者は少人数ながらも、挙式と披露宴は温かく和やかな雰囲気で進む中、カメラマンとして参加していた桜庭蒼玉（七五三掛）は、偽善に満ちた予定調和な式の進行に飽き飽きとしていた。
そんな中、披露宴でバイオリンを披露していた沙也香を突如悲劇が襲う――。痛みで歪んだ表情、沙也香の手から落下するバイオリン…そして次の瞬間、沙也香は血を吐き、倒れてしまう。沙也香のもとに駆け寄る和臣、沙也香の名前を呼び続ける香、そして会場はただただ騒然と…。
和臣と沙也香の新居“になるはずだった”マンションで憔悴し、慌てふためく和臣に対し、香は落ち着いて考えるよう諭す。しかし直後、訪ねてきた桜庭から「沙也香に毒が盛られていたかもしれない」と聞いた和臣は、がく然とする…。
