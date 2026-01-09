ILLIT、クラシカルな制服ルックで“弾ける笑顔” 「Sunday Morning」MVティザー公開
5人組ガールグループ・ILLITが、13日にJapan 2ndデジタルシングル「Sunday Morning」をリリースする。それに先立って、ミュージックビデオ（MV）ティザーが公開された。
【写真】レトロなキュートさ！ILLITソロフォト
MVでは、レトロなレストランに登場したILLITが、白いブラウスにリボン、黒のジャンパースカートといったクラシカルな制服ルックを着こなし、接客したり、踊ったり、料理を作ったり、さまざまなシーンで魅了。シロップたっぷりのパンケーキや舞い上がるシャボン玉など、ILLITらしいポップで幻想的なディテールも見どころとなる。一度聴いたら耳から離れないキャッチーなメロディと、メンバーの弾けるような笑顔に、MV本編の公開にも期待が高まっている。
「Sunday Morning」は、誰にも止められない「恋する心の偉大な力」を描いたJ-POP ROCKスタイルの曲。日曜日の朝が来るたびに、すぐにでも会いたくなるような“誰か”に夢中になるキラキラとした感情と、胸を締め付けるような切ない恋しさが混ざり合った“恋の朝”を歌う。TikTokでバイラルヒットを巻き起こした数々の楽曲を手掛ける2000年生まれのアーティスト・Mega Shinnosukeが制作に参加し、音源の一部を聴くだけでも心をつかまれる曲に仕上がっている。
また、同楽曲は、12日より放送予定のテレビアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープンングテーマに起用され、すでに本PVが公開され、話題を集めていた。PVで先行公開された音源の一部も各種SNSで順次解禁となり、“ショートフォーム強者”ILLITの再来が期待される。
