¸µËëÆâ¤Î½½Î¾·õæÆ¤¬º§Ìó¡¡µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ÎÍ´²Ú¤µ¤ó¤È
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µËëÆâ¤ÇÀ¾½½Î¾11ËçÌÜ¡¢·õæÆ¡Ê34¡Ë¡áËÜÌ¾°ÂÉ§·õÂÀÏº¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¢ÄÉ¼êÉ÷Éô²°¡á¤¬9Æü¡¢ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤ÎÄÉ¼êÉ÷Éô²°¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¤ÇµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ÎÍ´²Ú¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤È¤Îº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½é¾ì½ê¡ÊÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë½éÆü¤Î11Æü¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢6·î6Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Çµó¼°ÈäÏª±ã¤ò³«¤¯Í½Äê¡£
¡¡ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢2022Ç¯5·î¤«¤é¸òºÝ¡£ËëÆâºß°Ì20¾ì½ê¤Ç´ºÆ®¾Þ1ÅÙ¤Î·õæÆ¤Ï¡ÖËë²¼¤ËÍî¤Á¤¿¤é°úÂà¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¾ì½ê¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊ³µ¯¤·¡¢Í´²Ú¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¿Í¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£