【犯罪都市 #25-1】「刑務所までアテンドしてやんよ？」最強刑事vs.最凶ヴィラン、宿命戦のゴング！

2017年に韓国で公開されメガヒットを記録した映画『犯罪都市』が、ファン待望の漫画化――。

舞台は日本の架空地方都市・潮田市。警察とヤクザが対峙する緊張地域に“異邦人”ヴィランが急襲するスリル感は、原作映画さながら。原作映画の魅力である、主人公の“最強刑事”眞島によるバトルの熾烈さや臨場感に加え、漫画オリジナルの”恋物語”にもご注目を！

想い人の明美、その愛息の渉を乗せた救急車を見送った眞島。憤怒のボルテージが振り切れ、日本脱出を図るテオを追う。一方、潮田港から韓国密航船に乗り込み、倉庫に身を隠すテオは顔を洗いクールダウン。顔を上げて覗き込んだ鏡に映ったものは……。

映画『犯罪都市』とは

ハリウッドでも活躍する俳優マ・ドンソクが主役の”最強刑事”を演じる、警察×裏社会のクライムアクション映画シリーズ。2004年に韓国で起こった実際の抗争事件を基に作られた第一作（2017年）は5,000万ドル、続く第二作『犯罪都市 THE ROUNDUP』（2022年）と第三作『犯罪都市 NO WAY OUT』（2023年）は韓国で1億ドル以上の興行収入を記録したメガヒット作に。

竹添裕史（たけぞえゆうじ）

10年後にハリウッドで映像化されている漫画を描くため活動中。過去作に『籠球者-バスケモノ-（全1巻）』『男塾外伝赤石剛次（全5巻）』『MURDER：MURDER（全3巻）』。公式Xアカウント：@take_009