¡Úµð¿Í¡ÛÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡¡Ç½¸«ÆÆ»Ë»á¤Î¶â¸ÀàÁ´°÷¤¬³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤á¤ò¶»¤Ë¡ÖÄ¹¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡£Î£Ð£Â¿·¿ÍÁª¼ê¸¦½¤²ñ¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ìµð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤é£±£²µåÃÄ¤Î¿·¿ÍÁª¼ê¤¬»²²Ã¡£ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Î¸«³Ø¤ä¥¢¥ó¥Á¥É¡¼¥Ô¥ó¥°³èÆ°¡¢£Ó£Î£Ó¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤Î¹ÖµÁ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¸¦½¤¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ºå¿À¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç£±£¸Ç¯´Ö¸½Ìò¤òÂ³¤±¤¿¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÎÇ½¸«ÆÆ»Ë»á¡Ê£´£¶¡Ë¤¬¡ÖÀèÇÚ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤«¤é¥×¥íÌîµå¤Î¸åÇÚ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦±éÂê¤Ç¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç½¸«»á¤Ï¿·¿ÍÁª¼ê¤Ø¡ÖÀè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥×¥íÌîµå¤Ï¡ËÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤ÇÁ´°÷¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÁÆ¬¤«¤é¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¡ÖÀµÄ¾£µÇ¯¤Ç¤â¤¦½ª¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤Ï¼Â¤Ï¼ºÇÔ¤¬¤¹¤´¤¯µö¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤â¤Î¤µ¤¨½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Á´Á³¥ª¥Ã¥±¡¼¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ÏÉ¬¤º½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¡¢ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤È¼ã¼ê¤Î¤¦¤Á¤Ë¿´¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¶â¸À¤ò¼ø¤±¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¿Í¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê¤È¤¤¤¦¶¶ø¤¬Æ±¤¸ÃÝ´Ý¤Ï¡Ö¡ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÂç»ö¤Ë¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÈ¿¾Ê¤Ï¤¹¤ë¤±¤ÉÍî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥×¥íÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢£±Ç¯´ÖÀï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òËº¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ºÇÔ¤·¤¿¸å¤Î¿´¹½¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯¡Ê³èÌö¤¹¤ë¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»ØÌ¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÄ¹¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤âÂ©¤ÎÄ¹¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£