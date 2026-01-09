µå³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡È88Ç¯À¤Âå¡É¡¡º£µ¨NPB¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏÃ¯¤¬¤¤¤ë¡©
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ß·Â¼Âó°ì¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë½ª¤ï¤ê¤¬Íè¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸½Ìò°úÂà¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ß·Â¼¤Ï¡¢ÅÄÃæ¾Âç¡Êµð¿Í¡Ë¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¡Êµð¿Í¡Ë¡¢Á°ÅÄ·òÂÀ¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢ÌøÅÄÍª´ô¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢½©»³æÆ¸ã¡Ê¹Åç¡Ë¤é¤ÈÆ±¤¸¡È88Ç¯À¤Âå¡É¡£¡È88À¤Âå¡É¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âº£Ç¯38ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯Îð¤Ç¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ¯Îð¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡DeNA¡ÊµÜºêÉÒÏº¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¡Ëµð¿Í¡ÊÅÄÃæ¡¢ºäËÜ¡Ë¡¢¹Åç¡ÊÐòß·Íã¡¢½©»³¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÊÌøÅÄ¡Ë¤Î4µåÃÄ¤Ç¡È88Ç¯À¤Âå¡É¤ÎÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºäËÜ¤ÏÄÌ»»2500°ÂÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê53ËÜ¡¢ÄÌ»»300ËÜÎÝÂÇ¤Ë»Ä¤ê2ËÜ¡¢ÌøÅÄ¤ÏÄÌ»»1500»î¹ç½Ð¾ì¤Ë»Ä¤ê30»î¹ç¡¢ÂçÌîÍºÂç¡ÊÃæÆü¡Ë¤ÏÄÌ»»100¾¡¤Ë»Ä¤ê3¾¡¡¢ÀÐ»³ÂÙÃÕ¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤ÏÄÌ»»600»î¹çÅÐÈÄ¤Ë»Ä¤ê31»î¹ç¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤ÏÅÄÃæ¤¬ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤â¡È88Ç¯À¤Âå¡É¤ÏÀáÌÜ¤ÎµÏ¿¤òÃ£À®¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£Ç¯38ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡È88Ç¯À¤Âå¡É¡£¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤âNPB¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢§ º£µ¨NPB¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë88Ç¯À¤Âå
Á°ÅÄ·òÂÀ¡Ê³ÚÅ· / 1988Ç¯4·î11ÆüÀ¸¡Ë
Ðòß·¡¡Íã¡Ê¹Åç / 1988Ç¯4·î13ÆüÀ¸¡Ë
½©»³æÆ¸ã¡Ê¹Åç / 1988Ç¯4·î16ÆüÀ¸¡Ë
ÀÐ»³ÂÙÃÕ¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È / 1988Ç¯9·î1ÆüÀ¸¡Ë
ÂçÌîÍºÂç¡ÊÃæÆü / 1988Ç¯9·î26ÆüÀ¸¡Ë
ÌøÅÄÍª´ô¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ / 1988Ç¯10·î9ÆüÀ¸¡Ë
ÅÄÃæ¾Âç¡Êµð¿Í / 1988Ç¯11·î1ÆüÀ¸¡Ë
µÜ粼ÉÒÏº¡ÊDeNA / 1988Ç¯12·î12ÆüÀ¸¡Ë
ºäËÜÍ¦¿Í¡Êµð¿Í/ 1988Ç¯12·î14ÆüÀ¸¡Ë