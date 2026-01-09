これはUSBメモリですか？ いいえ違います。Wi-Fiルーターです
2023年8月26日の記事を編集して再掲載しています。
上の画像見てくださいよ。何だと思います？
USBメモリみたいですけど、実はこれ小型Wi-Fiルーターなんですよ。なんと重さは33g！ 軽い!!
製品名は「Stick Wi-Fi」。ソフトバンクとワイモバイルから販売されています。
バッテリーレスで軽量化
33gという超軽量を実現できたのは、バッテリーをなくしたから。じゃあどうやって動作させるのかというと、USB端子にぶっさして使います。
僕、モバイルWi-Fiルーター使っていたとき、たいていバッテリー空っぽだったんですよね…（いつも充電忘れちゃう）。
なので毎回モバイルバッテリーとかノートPCに接続して使っていました。
だったらこれでいいじゃん！ めちゃくちゃ小型軽量ですし、最初からモバイルバッテリーとかノートPCに挿す前提だから、「ああまた充電忘れちゃった…」という罪悪感もゼロ。素晴らしい。
USB給電ができれば使えるので、クルマの中でも使えますよ。動くオフィスが簡単に実現できちゃう。
恋しちゃったかも
Stick Wi-FiはLTE対応で、SIMカードはnanoSIMに対応。Wi-Fi規格はIEEE 802.11 b/g/nで、最大テザリング台数は10台です。価格は6,480円。
うーん、今はiPhoneのテザリング使ってるからこれは特にいらないんだけど、なんか欲しくなっちゃう。なんだろう、このときめきは…。もしかして、恋？
USBにぶっ刺すSIMフリールーター。モバイルでも使えて最強
Source: Softbank, Y!mobile via ケータイWatch