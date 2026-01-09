2025年9月に素材にこだわった手作りデザートや軽食を提供するカフェ「nook」が、覚王山にオープンしました。どんな人でも自分に合った選択ができ、心地よく過ごせる空間を目指し、フードメニューにはグルテンフリーやヴィーガンの表記がされています。



人気の【キャロットケーキ】は、しっとりと焼き上げたグルテンフリーの生地に、豆乳から作る自家製のプラントベースクリームを合わせた一品。ニンジンの自然な甘みとスパイスの香りが、口の中にふんわりと広がります。





同じく人気の【ウィークエンドシトロンケーキ】は、自家製レモネードにも使用しているレモンの酵素シロップの甘みを生かした、米粉のパウンドケーキです。子どもに人気の「ドーナツ」は、グルテンフリー素材を使った焼きドーナツ。油で揚げていないためカロリーも控えめで、罪悪感なく楽しめます。中でも“プレーンドーナツ”は卵も使用しておらず、アレルギーを持つ人からも好評です。コーヒーには、名古屋では取り扱いが珍しい、東京の「WOODBERRY COFFEE」の豆を使用しています。スペシャルティコーヒーの魅力を広げたいという店主の思いから、エスプレッソドリンクは常時、深煎り、フルーティーな浅煎り、カフェインレスの3種類を用意。定期的に豆を入れ替えているため、訪れるたびに新しい一杯と出会えます。米粉食パンを使ったパニーニは、表面はサクッと、中はモチモチとした食感。【ヴィーガンババガヌーシュパニーニ】は、中東で親しまれている焼きナスのペースト「ババガヌーシュ」を挟んだ、野菜たっぷりで食べごたえのあるサンドです。そのほか、オーガニックオーツ麦やココナッツオイルを使い、店内で手作りする自家製グラノーラやオートミールクッキーも販売。すべてのメニューはテイクアウトにも対応しています。＜ドリンクメニュー＞【アメリカーノ】【ロングブラック】（各600円）【カフェラテ】【コルタド】（各650円）【自家製レモネード】【自家製スパイスチェイラテ】【チョコラテ】（各650円）【オーガニックティー】【リンゴジュース】（各600円） など＜スイーツ＆フードメニュー＞【プレーンドーナツ】（400円）【キャロットケーキ】（550円）【ショコラバスクチーズケーキ】（650円）【ヴィーガンババガヌーシュパニーニ】【玉ねぎ麹チキンパニーニ】（各1250円）【ヴィーガンハヤシライス】（1150円） など※2025年10月21日時点の情報です