TVS REGZAは、ハイビジョン液晶レグザ「V35S」(40V型、32V型、24V型)および「S25S」(40V型、32V型)を2026年1月23日に発売します。

ハイビジョン液晶レグザ「40V35S」（左）、「32S25S」（右）

記事のポイント 高画質、省エネ、操作性をバランス良く強化した新ハイビジョン液晶レグザは、リビングだけでなく寝室用やセカンドテレビとしてもオススメです。

ネット動画も地デジも高精細に楽しめる「V35S」

「V35S」は、テレビ放送からネット動画まで幅広いコンテンツを美しく楽しめる多機能モデルです。高画質映像処理エンジン「レグザエンジンHR」を搭載し、地上デジタル放送やBS・110度CS放送、ネット動画を高精細な映像で再生します。

↑高画質映像処理エンジン「レグザエンジンHR」（イメージ）。

ネット動画向けには、サービスごとに最適な画質処理を行う「ネット動画ビューティ」を採用しています。画質が混在しがちなネット動画でも、コントラストや精細感を高め、高画質で楽しめます。また、「地デジビューティ」により、文字まわりのノイズを低減し、クリアな映像を描き出します。

↑「ネット動画ビューティ」のイメージ。

↑「地デジビューティ」のイメージ。

リモコンには12個のネット動画ダイレクトアクセスボタンを配置しています。お気に入りのネット動画サービスやHDMI入力を登録できる「My.Choice」ボタンも搭載し、操作性を高めています。さらに、AirPlay 2やスクリーンミラーリングに対応し、スマートフォンやパソコンの画面をワイヤレスでテレビに表示できます。

使いやすさを重視したシンプルモデル「S25S」

「S25S」は、日々の使いやすさにこだわったシンプルモデルです。チャンネルボタンを大きく配置した「シンプルレグザリモコン」を採用し、視認性と直感的な操作性を高めています。

画質面では「V35S」と同様に「レグザエンジンHR」や「地デジビューティ」を搭載し、ハイビジョンながらも高精細な映像表現を実現しています。

「V35S」「S25S」とも、省エネ法に基づくテレビの多段階評価点で3.6以上を達成。映像を解析し、シーンに応じてバックライトを制御しながら液晶パネルの階調を補正することで、高画質と低消費電力を両立しています。

音質面では「レグザパワーオーディオシステム」を搭載しており、バスレフ型スピーカーとデジタルサウンドプロセッサーにより、低音から高音までバランスの良い迫力あるサウンドを再現します。なお、「V35S」はBluetoothに対応し、ワイヤレスでテレビ音声を楽しむことも可能です。

「V35S」には、タレントやテーマを軸に番組やネット動画を横断検索できる「みるコレ」を搭載しています。出演番組の自動録画や、推しが登場するシーンへの素早いアクセスなど、“推し活”をサポートする機能が充実しています。

TVS REGZA 液晶レグザ「V35S」「S25S」 発売日：2026年1月23日 オープンプライス

