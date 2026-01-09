「770円ってすごい」「ほぼ毎日着てる！」【しまむら】マニア愛用♡「破格トップス」

冬服を買い足したいけれど節約もしたい大人女性は、おしゃれさんが愛用している【しまむら】のプチプラトップスをチェックしてみて。着まわし力が高く、お値段以上に活躍してくれそうです。ぜひ売り切れ前にゲットして。

きれいめにもカジュアルにも振りやすいロゴセーター

【しまむら】「ジャガードロゴPO」\770（税込）

「770円ってすごくない？」と@renge_wearさんが紹介する破格のセーター。フロントにロゴが入ったデザインで、カジュアルはもちろんきれいめのパンツやスカートとも合わせやすそう。ふんわりとボリュームのある袖も、可愛らしいポイントに。落ち着いた色味で、甘めのスカートと合わせても大人顔に引き寄せてくれます。

着まわし力◎ レイヤードも楽しめるリブセーター

【しまむら】「ハイネックムジリブPO」\1,089（税込）

@aiii__13kさんが「ほぼ毎日着てる」というリブトップス。すっきりとコンパクトなシルエットなので、キャミやベストとのレイヤードスタイルも楽しめます。きれい見えが狙えるハイネックデザインと、黒で合わせやすいのも魅力。きちんと感のあるジャケットと合わせれば、お仕事シーンにもマッチしそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@renge_wear様、@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M