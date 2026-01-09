シャオミ、新ミッドレンジスマホ「POCO M8 5G」のメーカー版を日本で1月8日に発売！価格は3万6980円。スマートバンドを1月21日までプレゼント
Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は8日、Xiaomi傘下のPocoが展開している「POCO」ブランドにおける新商品として5G対応ミッドレンジスマートフォン（スマホ）「POCO M8 5G（型番：25118PC98G）」（Xiaomi Communications製）を日本市場にて2026年1月8日（木）18時に販売開始したと発表しています。
また発売記念キャンペーンで2026年1月21日（水）までの期間中にPOCO M8 5Gを購入した場合にはスマートバンド「Xiaomi Band 9 Active」（ブラック）をプレゼントするとのこと。なお、日本ではオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）としてグローバル版が販売され、日本でニーズの高いおサイフケータイ（FeliCa）には対応しておらず、本体色はブラックおよびグリーン、シルバーの3色が取り扱われます。
POCO M8シリーズはPOCOブランドにおけるミッドレンジスマホ「POCO M」シリーズの最新機種で、日本でも昨年に発売された「POCO M7 Pro 5G」を含む「POCO M7」シリーズの後継機種となり、POCO M7 Pro 5Gはチップセット（SoC）にMediaTek製「Dimensity 7025-Ultra」を搭載していましたが、POCO M8シリーズではPOCO M8 5GがQualcomm製「Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform」、POCO M8 Pro 5GがQualcomm製「Snapdragon 7s Gen 4 Mobile Platform」を搭載しています。日本ではこのうちのベースモデルであるPOCO M8 5Gが発売されました。
外観は高耐久な強化ガラスによる3Dカーブデザインとなっており、画面の左右端が湾曲した洗練された両曲面スクリーンを採用し、視覚的な輝きと優れたタッチ感の融合が実現され、背面パネルも意図的な精密さと速度感のバランスを追求した特徴的なストライプが際立つ対称的な美学を追求しているということです。新たに防水（IPX6）および防塵（IP6X）に対応したほか、SGS規格に準拠した耐衝撃性能を備え、大理石面への1.7mからの正面落下にも耐え、日常使用における安心を提供します。
また7.35mmと薄いスリムボディー設計で、画面は上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：19.9の縦長な約6.77インチFHD+（1080×2392ドット）Flow AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約388ppi）で、質量も大面モデルながらも約178gと軽く、サイズは約164×75.42×7.35mmという超薄型・軽量モデルとなっています。さらに最大300％の音量向上を実現するデュアルスピーカーを搭載し、ハイレゾ音源やDolby Atmosに対応しており、専門チューニングによって豊かで没入感あるサウンド体験を提供するとのこと。
画面は最大輝度3200nitsのUltra-bright performanceに対応しているほか、最大120Hzリフレッシュレートや最大240Hzタッチサンプリングレート（ゲームターボモードでは最大2160Hzインスタントタッチサンプリングレート）、16倍超解像度タッチ、3840Hz PWM調光（16000段階輝度調整）、DC調光（80nits以上）、12bitカラー（687億色表示）、コントラスト比800万：1、100％ DCI-P3、HDR10+、Dolby Vision、サンライトディスプレイ、リーディングモードのほか、TUV Rheinlandの低ブルーライト認証やサーカディアンフレンドリー認証、フリッカーフリー認証に対応しています。
さらに画面の周りの縁（ベゼル）は狭く、画面占有率は92％に達しており、パンチホール部分には約2000万画素CMOS（1／4.0型、1画素0.7μm）＋広角レンズ（F2.2、4P）のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証として画面内指紋センサー（光学式）も搭載しています。超薄型・軽量モデルながらもバッテリー容量は5520mAhで、日常使いなら1.58日間の電池持ちを実現しており、急速充電（最大45W）や有線リバース充電（最大18W）に対応しているため、50%まで充電が25分となっています。
リアカメラは以下のデュアル構成で、メインとなる広角カメラはXiaomi Communications製イメージセンサー「Light Fusion 400」を採用し、より光を効率的に取り込むことによって夜景や低照度下でもノイズを抑えた鮮明な4K動画撮影を可能にしているほか、5000万画素CMOSのメインカメラと200万画素CMOSの深度センサーを組み合わせたAIデュアルカメラシステムを採用し、AIボケやAI美顔などに対応しており、さまざまなシーンで安定した写真や動画が撮影可能となっています。
・約5000万画素CMOS（1／2.88型、1画素0.61μm、4in1、PDAF）＋広角レンズ（F1.8、5P）
・約200万画素CMOS奥行き測定用（F2.4）
その他の仕様はmicroSDXCカードスロット（最大1TB）およびUSB Type-C端子、3.5mmイヤホンマイク端子、デュアルステレオスピーカー、仮想近接センサー、環境光センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、電子コンパス、赤外線リモコン、位置情報取得（A-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BDSなど）、Wi-Fi 5に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac準拠（2.4および5GHz）の無線LAN、Bluetooth 5.1、NFC Type-A／Bなど。なお、RAMはLPDDR4X、内蔵ストレージはUFS 2.2を採用しているとのこと。
携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカード（4FF）のスロットが2つあり、デュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応していますが、片方はmicroSDカードと共用となっています。またOSはAndroid 15をベースにした独自プラットフォーム「Xiaomi HyperOS 2」をプリインストールし、AI機能としてGoogleの「Gemini」や「AI消去」、「AI反射除去」などが利用可能。同梱品はPOCO M8 5G本体のほか、USB Type-Cケーブル（試供品）、SIM取り出し品（試供品）、保護ケース（試供品）、画面保護シート＜貼付済＞（試供品）、クイックガイドや保証書などの紙類。
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
|製品名（読み方）
|POCO M8 5G（ポコ エムエイトファイブジー）
|型番
|25118PC98G
|サイズ
|約164×75.42×7.35mm
|質量
|約178g
|本体色
|ブラック、グリーン、シルバー
|ディスプレイ
|約6.77インチFHD+（1080×2392ドット）AMOLED（有機EL）
|HDR表示
|◯
|チップセット（SoC）
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform
|CPU
|オクタコアCPU「2.4GHz Kryo Gold（Cortex-A78ベース）コア×4＋1.8GHz Kryo Silver（Cortex-A55ベース）コア×4」
|GPU
|940MHz Adreno 710
|内蔵メモリー（RAM）
|8GB（LPDDR4X）
|内蔵ストレージ
|256GB（UFS 2.2）
|外部ストレージ
|⚪︎（microSD／microSDHC／microSDXC）
|リアカメラ
|約5000万画素CMOS／広角レンズ（F1.8）、約200万画素CMOS（深度測定用）
|フロントカメラ
|約2000万画素CMOS／広角レンズ（F2.5）
|バッテリー容量
|5520mAh（取外不可）
|接続端子
|USB Type-C（USB 2.0）
|急速充電
|最大45W
|ワイヤレス充電
|ー
|生体認証
|指紋（画面内・光学式）、顔
|防水／防塵／耐衝撃
|○（IPX6）／○（IP6X）／○（SGS）
|おサイフケータイ（FeliCa／NFC）
|ー／○
|ワンセグ／フルセグ／FMラジオ
|ー／ー／ー
|ハイレゾ音源
|◯
|無線LAN（Wi-Fi）
|IEEE802.11a／b／g／n／ac準拠（2.4、5GHz）
|Bluetooth
|Version 5.1
|SIM
|nanoSIMカード×2（デュアルSIM）
|OS
|Android 15
|メーカー
|Xiaomi Communications
