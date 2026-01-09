お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、仕事でミスをしたときに「落ち込む派」か「すぐ忘れる派」のどちらかを調査した。

仕事でミスをしたときのイメージ（※生成AIで作成）

「メンタル的にくよくよするかという点でいったら、ないかもな」というとんずのコメントの通り、2人ともミスはあまり気にしないそうで、すぐに忘れる派な様子。

そもそも、とんずは「芸人のミスで落ち込む必要のあるものがない」と考えているそうで、「放送禁止用語を言ったとか、5分の尺で30分使ったとかくらいのミスしかない」とコメント。続けて、「人間はミスする生き物ですからね」と話した。

これに賛同した花妃は、「『ミスをしたくない』という気持ちが強い人のほうが、ちょっとしたミスで落ち込むと思う。仕事にもよるのかも」と持論を展開。「性格だけでなく、職種にもよるかもしれない」と予想していた。

アンケート結果では、63票の回答があり、仕事でミスしたときに「落ち込む派」が81パーセント、「すぐ忘れる派」が19パーセントで、「落ち込む派」が大きく差をつける結果となった。

アンケート結果（番組公式Xより）

落ち込む派からは、どれほど落ち込むかのエピソードを交えた以下のような声が寄せられた。

「めっちゃ落ち込むし寝られへんくなるし、寝られたと思ったら出勤する夢を見る」



「だいぶ落ち込みます。ここまでかというほど落ち込み、ひとり反省会を開催し、立ち直るまでに時間を要します」

「落ち込むよ！ めっちゃ落ち込むよ！ それを察した先輩にビール飲みに誘ってもらうのを待つ！」

一方のすぐ忘れる派からは、「気にしない」という声のほかに、「すぐ忘れてしまう」「ミスはすぐ取り返せる」という強気な意見も集まった。



「ミスとかに限らず、記憶力が悪すぎる」



「ご飯を食べて寝たらマジで忘れるから助かる」



「悩んだり落ち込んだりするのが嫌いだし、だいたいのミスなんて本気を出せばすぐ取り返せるからです」



「すぐ忘れる派です。機嫌が悪い上司に『邪魔』と言われたときも、クライアントに丸一日シカトされたときも、はる告ぐのラジオを聴いたら一発で元気になります。いつもありがとう」

最後のメッセージを見たとんずは、「そこまでのことが起きてるなら気にしたほうがいいかも」と思わずツッコんでいた。



落ち込む派があまりにも多いという結果に、「みんなそんな落ち込むの？ 大丈夫やで」とリスナーたちをなぐさめた、花妃。



とんずも、「みんなポジティブを見習ったほうがいいよ。仕事なんか一生せなあかんねんからな、ちょっとでへこたれとったらあかんねん」と励ましていた。



※ラジオ関西『Clip火曜日』より