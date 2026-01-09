福岡市の「天神地下街」はことし9月、開業50周年を迎えます。半世紀の節目に華を添える特別企画が9日、発表されました。

■福岡地下街開発・天本俊明 社長

「50周年コンセプトは『ちょっと、より未知（みち）。』です。これまでの天神地下街になかった新しい豊かな体験への期待を感じていただきたい。」



「天神地下街」の運営会社は、ことし9月に開業50周年を迎えるのを前に特別企画を展開していくと発表しました。





特設ホームページを設けて、半世紀の歩みを紹介する写真などを公開しているほか、一部のキャッシュレス決済でポイントが還元されるキャンペーンや、店舗の入れ替えなどを順次行うということです。■松永悠作記者「天神地下街のシンボル、からくり時計も、ことし4月に新たな装飾で生まれ変わるということです。」

福岡市の中心部を南北に貫く天神地下街の開業は、50年前の1976年9月でした。



19世紀のヨーロッパの町並みをイメージし、「ちょっとぜいたくな商店街」として行き交う人たちを楽しませてきました。



■街の人

「初めて来た時はすてきだなと思いました。きれいなお店がたくさんあったし。もう50年になるんだなという感じです。」

「地上は寒いけれど、ここは暖かい。いろいろなものがあるので時々利用しています。」



天神地区の再開発の目玉、ワン・フクオカ・ビルディングの開業に合わせてリニューアルなどを行った結果、天神地下街の各店舗の1年間の売上高は合わせておよそ225億円と、過去最高を更新しました。



運営会社の天本俊明社長は「今後増加が見込まれるオフィスワーカーや国内・海外の観光客など、多様なニーズに応えながら、時代やまちの変化に合わせて進化を続けていく」と話しています。