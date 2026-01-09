中部電力は静岡･浜岡原発の安全審査の中で不正にデータを操作した問題について、御前崎市議会に説明を行いました。出席者からは中電に対し厳しい意見が相次ぎました。



9日、浜岡原発が立地する御前崎市役所には中部電力の豊田哲也 原子力本部長らが訪れ、市議会の「原子力対策特別委員会」で説明を行いました。



この問題は、浜岡原発3・4号機の再稼働に向けた審査の中で、想定される最大の地震の揺れ「基準地震動」のデータを意図的に過小評価した疑いが持たれているものです。





会議冒頭、中部電力は今回の問題について謝罪しました（中部電力 豊田 哲也 原子力本部長）「地域の皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけしたことを心より深く深くおわび申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。当社社長の林もこの御前崎市を訪問させていただき、おわびさせていただきたいというふうに思っております。この林の訪問をお許しいただけるのであれば、今後調整させていただきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います」この発言に対し、参加した委員からは…。（委員）「林社長がおうかがいできればという話があったのですけど、それはちょっとおかしくはないですか。少なくともね、本部長おっしゃったように、浜岡原発はね、地域住民の理解と協力によって今日の状態があるわけですよね。少なくとも5日の、記者会見の後に、速やかに御前崎市に来て、事態の説明と陳謝をすべきじゃないですか。それが今言うように、呼ばれたらいいよ」（委員）「今回、社長が出席していないということに非常に残念に思います。先日も、この原子力、浜岡原発は原子力部門に任せるのではなく、会社全体で見ていくという発表があったばかりなのに、今回社長の姿がない」中部電力の社長自らが謝罪に出向いてこないことに不満の声が相次ぎました。さらに会社の経営体制、ガバナンスに対しても次々と厳しい意見が浴びせられました。追及は今回問題となった「基準地震動」についても。データは「中電が外部の会社に委託して策定した」という説明に対しては…。（委員）「今回のこのデータを改ざんした、もしくは作ったということについて、その会社が中部電力さんに忖度してやったのか、それとも中部電力さんがそれを支持してその会社に作らせたのかっていうところが大きな問題になるのかなって私は思います。それは、どちらかっていうのは今お答えできますか」（中部電力 豊田 哲也 原子力本部長）「今、われわれが思っているところでは、委託先に対しては、あくまでわれわれのお願いした波を、お願いした方法、もしくは世で認められた方法で作っていただくということでありまして、今回実施いたしましたのは、作っていただいた波の中から、われわれが選定したということには、…で確認できております」（委員）「中部電力の豊田さんはじめですね、その以下の皆さんは、この事実っていうのを知っていたんでしょうか。それによってですね、われわれが、あなたたちとの付き合い方というのは、今まで信用を築いてきたものが信用していいのかという問題に変わってくると思うんですよ」（中部電力 豊田 哲也 原子力本部長）「どこまでが関与していたか、どこまでが知っていたか、どこまでなんとなく感じていたか、こういったことにつきましても、第三者委員会の中でしっかり調査をしてまいるというふうに聞いておりますので、そこに、われわれとしては正直に対応していくという、こういうことだと思っております」最後に、河原崎委員長が中部電力に対し苦言を呈しました。（御前崎市議会 原子力対策特別委員会 河原粼 恵士 委員長）「今回、議会として説明をしてくださいという私の方からリクエストをして、この場を設けていただきました。僕は逆だという風に思います。中部電力さんが主体的に能動的に説明の機会を設けさせてくださいと、そう言って地域の皆さんに説明をする、そういうことが大事だというふうに私は思います。そうしないと、中部電力さん、こういう事案を起こしてしまいました。『さあ、説明するんでリクエストしてちょうだい』…それは私は逆だというふうに思います」一方、中部電力は、今後「住民への説明会などを開いて信頼回復に努めていきたい」と述べました。終了後、河原崎委員長は、改めて中部電力の経営体制について不満を述べました。（御前崎市議会 原子力対策特別委員会 河原粼 恵士 委員長）「ガバナンスがうまく働いてなかったんじゃないかなという印象は受けます、当然。それに、それ以上にですね。本店のですね、名古屋の本店の遠いところにいて、ここの原子力発電所に、原子力発電そのものにですね、責任を負えるのか、私はそんなふうな印象を持っております」そして、9日午後、中部電力の静岡支店長らが県庁を訪ね、県の危機管理部に対し、今回の問題について説明しました。地元から失われた信頼を今後、どうやって取り戻すのか…。浜岡原発を巡っては、来週1月14日に原子力規制委員会の定例会合で、今後の方針が示されることになっています。