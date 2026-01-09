岡崎紗絵、“レア”なロングヘア姿にファン歓喜「久々に見ました」「かわいすぎ」「ロングもかなり魅力的」
俳優の岡崎紗絵（30）が8日、インスタグラムを更新。出演ドラマのオフショットで“レア”なロングヘアを披露し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「かわいすぎ」“レア”なロングヘア姿を披露した岡崎紗絵
岡崎は「ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』いよいよ今夜22時から放送です」と告知し、撮影オフショットをアップ。茶髪ロングヘアの岡崎が写し出されている。
投稿では「保険調査員は“保険金”が絡んだ事件や事故を調べるわけですが、、第一話は一体どんな事件で、何に保険がかかっているのでしょうか 天音さんと凛の凸凹コンビ。賑やかな深山リサーチ。共に事件解決へ導く警察チーム。事件には沢山の人々が関わっています。是非、登場人物の名前を覚えながら、観て頂けるとより楽しめると思います」と見どころを紹介した。
久しぶりの岡崎のロングヘア姿に、ファンからは「可愛い!!」「ロング久々に見ました」「めっちゃかわいすぎ」「ロングもかなり魅力的でいいですね」「仕事の疲れが一瞬で吹き飛ぶ笑顔です！」など、さまざまな反響が寄せられている。
