市民の健康増進を目指す 子ども向けスポーツ教室開催のNPO法人と北秋田市が連携協定 スポーツを通じた地域活性化も視野に 秋田
市民の健康増進などを図るため、子ども向けのスポーツ教室を開いているNPO法人と北秋田市が、連携協定を結びました。
人口減少や少子高齢化が進む中、スポーツを通じた地域の活性化も目指します。
北秋田市と連携協定を結んだのは、秋田市のNPO法人、「ブラウブリッツ秋田スポーツネットワーク」です。
「ブラウブリッツ秋田スポーツネットワーク」は、秋田市を中心に、県内で、子どもたちを対象にした、スポーツ教室を開いています。
今回の協定は、市民の、運動の習慣化の推進と健康増進を図ることが目的です。
子どもやお年寄りを対象にした運動教室やブラウブリッツ秋田の選手をサポートしている管理栄養士による食事のセミナーなどが想定されています。
北秋田市 津谷永光市長
「幼少期から高齢者の方まで北秋田市に住む、人口は減っていますけども、そこにいる人がたを大切にして元気になってほしいなというような気持ちを持っています」
ブラウブリッツ秋田スポーツネットワーク 岩瀬浩介代表理事
「私たちがなにかこの地域課題をですね、解決できるハブ（軸）になれるような存在になっていけたらなというふうに思っておりますので、包括という言葉がある通り、決してこの運動だけでない幅広い形で北秋田市に貢献をしていきたいなというふうに思っております」
市内すべての保育園やこども園、それに小学校で、運動教室を開きたい考えで、人口減少や少子高齢化が進む中、スポーツを通じた地域の活性化も目指します。