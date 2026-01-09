『ばけばけ』ヒロイン・高石あかり、トミー・バストウとの“特別だった”シーンを語る「すごく大切な時間」

1月9日放送のNHK『あさイチ』に、現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロイン・松野トキ役を演じる高石あかりがVTR出演。レフカダ・ヘブン役のトミー・バストウの人柄などについて語った。

この日の放送では、高石が、スタジオに出演したトミー・バストウの人柄や共演シーンの思い出などについて語るVTRが公開される場面があった。

この中で、高石は、トミー・バストウの人柄について、「最初に会った時の印象と変わらない部分もあれば、どんどん打ち解けて広がっていく魅力もたくさんあって」「チャーミングさとか自由さみたいなものを今はをすごく感じていて」と語った。

また、ドラマの印象的なシーンともなったヘブンからトキへの告白のシーンについて、「あのシーンは私、すごく特別で、きっとこの作品が終わった後も残り続けるだろうなっていうぐらい、俳優としてすごく大切な時間だったなと思っていて」とコメント。

さらに、「もうお芝居ではなかったんです。セリフもセリフとして覚えていかなくて、言葉の粒として自分の中で入れていったような感じがしていて」「トミーさんも私もテストでもちよっと出てきちゃうものがあって」「それぐらい勝手に溢れるものはありました」「きっとそれはトミーさんだからこそで」「心が読める。きっとお互いに。それをすごく感じる大切なシーンでした」と振り返っていた。

※高石あかりの「高」ははしごだか