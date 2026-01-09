2025年12月20日に開催された「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 スペシャル花火 ― IRIS OUT / JANE DOE ―」のアーカイブ映像と、『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合／2025年12月31日放送）にて初披露された劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」のパフォーマンス映像が、米津玄師公式YouTubeチャンネルで公開された。

累計発行部数3,400万部を突破し、現在『少年ジャンプ＋』（集英社刊）で連載中の藤本タツキによる人気コミック『チェンソーマン』。2022年10月には、アニメスタジオMAPPA制作のTVアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得した。現在まで200カ国以上の国と地域で配信されている。そして、ファンからの人気も厚く、TVアニメの最終回からつながる物語、「エピソード“レゼ篇”」が映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、疾走感溢れるバトルアクションとともに描かれる。9月19日の公開から103日間で興行収入100億円を突破し、国内の歴代興行収入トップ49位にランクインした（1月5日時点、興行通信社調べ）。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』、そして主題歌・米津玄師「IRIS OUT」、エンディング・テーマの米津玄師,、宇多田ヒカル「JANE DOE」のヒットを機に開催されたスペシャル花火。「IRIS OUT」、「JANE DOE」の音楽に載せ、特別演出のミュージック花火が、12月20日に東京・お台場にて、お台場レインボー花火とのコラボレーションとして開催された。

公開されたアーカイブ映像では、デンジとレゼの特別フレームとともに、様々な方向から捉えた花火が楽しめる。ナレーションをデンジ役の戸谷菊之介が担当している。

2025年大晦日の『第76回NHK紅白歌合戦』にて、米津が初パフォーマンスを行った「IRIS OUT」。HANAのゲスト出演や、サメライドなどの演出のなか、総勢100人によるステージが繰り広げられた。NHK公式YouTubeチャンネルにて1週間限定公開された本映像は、公開から6日間で1,000万回再生を突破。1月9日に米津公式YouTubeチャンネルでアーカイブ公開された。（文＝リアルサウンド編集部）