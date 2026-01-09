褐色のフサフサした長い毛、アリを食べる⁈

昆虫好きの人たちが追い求めてきた希少なカメムシ「フサヒゲサシガメ」が36年ぶりに発見され、石川県白山市の石川県ふれあい昆虫館で公開されています。国内ではもう見ることができないと言われていた絶滅危惧種の発見に、大きな反響が広がっています。

独特の臭いは出しません

カメムシといえば…「屁こき虫」とも言われるほど、独特の臭いを放つことで知られていますが、「フサヒゲサシガメ」は臭いがなく、カメムシの中では珍しい肉食の昆虫です。

1989年に岡山県で見つかって以来、国内では36年ぶりの発見。石川県ふれあい昆虫館の学芸員が2025年5月、家族とともに山梨県に帰省し、外出先のベンチで休憩していたところ、カバンの上にとまっているのを偶然、発見しました。

「見つけた瞬間 止まれ‼」

発見した石川県ふれあい昆虫館の齊木亮太学芸員は「第一発見は私の妻が見つけまして、これ何？と聞かれた瞬間、その場にいた全員に、止まれ！と。逃げないように。これだけフサフサのカメムシというのは、この種以外にいないので、私は見た瞬間ピンときて、いやこれ、絶対フサヒゲだと思って慎重になった感じです」と興奮ぎみに振り返りました。

このカメムシ、アリを食べることで知られていますが、日本では1990年代から絶滅したのではと言われていただけにその生態はあまりよく分かっていません。

研究チームがアリを与えるなどして捕食行動を調べましたが、「フサヒゲサシガメ」は期待した行動を起こさず、残念ながら途中で死んだということです。

齊木学芸員によると「外国の種は後ろ足を疑似餌のようにかませて、アリをゆっくり襲って食べる行動で知られているが、日本の種では採餌行動、食べる瞬間の行動というのが観察された例がないので、実際にどのように（アリ）を食べるのか分かっていない」ということで、ますます謎に包まれます。

この大発見、2025年12月30日に、石川県ふれあい昆虫館が掲載した論文は、12月30日と31日だけで、国内外から700件近いアクセスがあるなど、昆虫館には「いつまで公開するのか」という問い合わせが相次いでいます。

昆虫館の大発見は他にも

「タイワンヒラアシキバチ」という大型のハチが、石川県内（能美市）で初めて発見され、分布の北限が更新されました。

さらには、貴重な産卵行動の撮影にも成功するなど、昆虫館は新年からの相次ぐニュースに沸き、その成果を発表するコーナーを常設しました。

石川県ふれあい昆虫館の渡部晃平学芸員は「フサヒゲサシガメは昆虫好きの人にとっては憧れの虫で、死ぬまで会えないだろうと、幸運なことに当館の齊木（学芸員）が採取してくれて、生きた姿を拝むことができて、本当に感謝しています」と、こちらも興奮冷めやらぬ様子でした。

ええっ「虫を捕るのも、飼育するのも好きではない」

ところで、36年ぶりの大発見をした齊木学芸員は遺伝子の研究者で、実は「虫を捕るのも、虫を飼育するのも好きではない」と告白。「どうやって捕まえたのか」という問い合わせに、「…と言われましても」と申し訳なさそうに話していました。

石川県白山市八幡町の石川県ふれあい昆虫館は、原則火曜日が休館日で、午前9時半から午後4時半まで開館しています。