宝塚歌劇雪組公演「ボー・ブランメル〜美しすぎた男〜/Prayer〜祈り〜」が10日、東京宝塚劇場で開幕する。

18世紀末、英国階級社会を駆け上がったブランメルの栄光と挫折を“美しすぎる男”雪組トップスター、朝美絢（あさみ・じゅん）が熱演。トップ娘役、夢白（ゆめしろ）あやがヒロインのハリエットを演じる。

「Prayer…」は祈りをテーマに歌とダンスを通し、世界と人々の幸福を願う幻想かつ祝祭的なショー。下級生まで見せ場があり華やかな構成になっている。

通し舞台終了後に囲み取材が行われた。美しすぎる男を演じている朝美は「最初はプレッシャーに感じていたんですけど、今はもう定着したというか（笑）。この役は外見だけでなく生きざまも美しい。朝美絢として日々美しさを追求し代名詞と言っていただけるように精進したいなと思っております」と笑わせた。

夢白は本公演で退団する。トップコンビは今回で見納め。

「好きなところはいっぱいあるんですけど、夢白あやが追い求めてきた娘役像が卒業を前に輝いているなと思います。舞台上にいるだけで華やぐのが、あやちゃんの魅力であり好きなところですね」（朝美）、「太陽的な存在。背中で見せる勢いというかパワーがあるので雪組は助けられているなと。最近、雪組が元気と言われることが多いですが、朝美さんだからだと思います」（夢白）と互いへの思いを述べた。

2月22日まで。千秋楽公演は全国の映画館でライブ中継、千秋楽と1月29日午後6時半の新人公演はライブ配信される。