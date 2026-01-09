特別に設えた貸切ゴンドラで空中クルージング

谷川岳ヨッホのロープウェイは、日本に3台しかないというフニテル式を採用した22人乗りのゴンドラ。広い車内と揺れにくい構造が特徴です。

「雪舞うゴンドラクルーズピクニック」は、2026年4月3日（金）までの期間限定で開催中。ヨーロッパアルプスの山小屋のような内装の特別なゴンドラを運行しています。

昨年は1日1組限定のランチプランで実施していましたが、大人気のため予約が困難に……。そこで今年は、1日最大8組まで体験できるようになりました！ とはいえゴンドラ自体は貸切なので、ほかの人との相乗りもなく、ぜいたくなプライベート感はそのまま。

みなかみ町産の間伐材「イヌワシ木材」を使用したゴンドラ内は、温かみと趣のある質感と木の香りが心地よい空間。白銀に輝く谷川連峰のパノラマビューを眺めながら、ゆったりと45分間（2往復）の空中散歩を楽しめます。



チロルのエッセンスを取り入れたフィンガーフードでピクニック

ゴンドラ内では、チロルのエッセンスを取り入れたフィンガーフードを楽しめます。

ヨーロッパの山岳地方では、冬になると深い雪に閉ざされるため、干し肉やチーズなど保存食の文化が発達したのだそう。そこから着想を得て、サラミやリエット、チーズを組み合わせたオリジナルのフィンガーフードと、スイスの伝統菓子「エンガディナー」（ヌガーをからめたくるみをクッキー生地で包み込んだお菓子）がラインナップ！

こだわりのメニューが並ぶ特製スタンドは谷川岳の稜線をかたどっっています。写真撮影が楽しくなる演出に、楽しさも倍増しちゃいますね。

ドリンクには、スパークリングワインや摘果リンゴを絞ったリンゴジュースを用意（別途有料）。摘果リンゴとは、リンゴを育成する際に間引く未成熟のリンゴ。普段は廃棄してしまうものなので、フードロス削減にも貢献できちゃいます。



ロープウェイ乗車は2往復。ロープウェイの乗車駅を通過する際に、スタッフが写真撮影をしてくれるサービスが新登場しているんです！ 空中ピクニックの思い出に、チェキで撮影した写真をその場で渡してくれます。さらにオリジナルのスイーツや、群馬県の銘菓を詰めたプチギフトのプレゼントも。駅を通過するごとにサプライズがあるのでお楽しみに！



山頂であつあつグルメを満喫

ロープウェイを上がった先にある展望レストラン「ビューテラスてんじん」で味わえる「谷川岳パングラタン」は、ぜひ食べたい名物山グルメ。くりぬいたパンの中にごろごろ食感の具材を詰め込み、パンからこぼれるほどのホワイトソースとチーズをかけてオーダー毎に焼き上げてくれます。あつあつグツグツで寒い冬にぴったり！ 忘れずにチェックしてくださいね。



天神峠からのパノラマビュー

あつあつメニューでお腹を満たしたあとは、標高1500mの絶景スポット・天神峠で谷川岳の360度ビューを満喫。

無料で貸し出してくれる雪玉づくり器やそりなどの「ゆきあそびグッズ」で、天然の雪を楽しみましょう♪

■谷川岳ヨッホ by 星野リゾート「雪舞うゴンドラクルーズピクニック」

期間：開催中〜2026年4月3日（金）

住所：群馬県みなかみ町湯檜曽湯吹山国有林

TEL：0278-72-3575

時間：10〜14時（最終乗車13時15分）※1回あたり約45分の体験時間

料金：1名6000円（サービス料込）

※ロープウェイ乗車料金（2往復分）、フィンガーフード4種、紅茶を含む

※その他ドリンクは別料金

定員：1組あたり4名まで

予約：公式サイトにて、利用日前日の11時までに要予約。空きがあれば当日開催前まで受付可

アクセス：JR上越新幹線上毛高原駅から車で約25分



●状況により内容を一部変更、中止とする可能性があります。

●仕入れ状況により、料理内容や食材の産地が一部変更になる場合があります。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

