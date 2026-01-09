【プレミアムカルビ】“ハズレなし”の「開運スクラッチくじ」開催　1等は当日の食事代半額

「プレミアムカルビ」は、2026年1月16日（金）から、「『運』試しキャンペーン」を開催する。

2018年12月、神奈川県川崎市宮前区に1号店がオープンしたプレミアムカルビ。ジューシーな肉と自家製ジェラート、季節のデザートビュッフェなどが幅広い層に親しまれている焼肉食べ放題チェーン。現在は関東を中心に22店舗を展開している。

そんな「プレミアムカルビ」で、今回、「『運』試しキャンペーン」が開催。プレミアムコース・スペシャルコースの利用客で、公式InstagramまたはTikTokのどちらかをフォローすると、「開運スクラッチくじ」にチャレンジできる。1等は、当日の食事代が半額になるという。

「運」試しキャンペーン開催

◆開催期間

2026年1月16日（金）〜3月1日（日）

◆当選内容

1等：当日限定食事代半額割引

2等：いつでも使える15％OFF割引券

3等：いつでも使える10％OFF割引券

◆参加条件

・プレミアムコースorスペシャルコースを注文

・プレミアムカルビ公式InstagramまたはTikTokをフォロー

・会計時にフォロー画面を提示すると、人数分の開運スクラッチくじがもらえる

（人数制限はなし）

◆対象店舗

静岡県内の店舗（富士店、静岡曲金五丁目店）を除く

全国の「プレミアムカルビ」20店舗が対象

◆利用条件

※1等の食事代半額割引は当日のみ利用できる

※2等、3等の割引券は次回来店以降の会計から有効期限内（2026年4月30日）に利用できる

※くじの参加にはプレミアムカルビ公式Instagramアカウント（＠premiumkarubi）もしくはTikTokのフォローが必須条件

※「くじに参加する方」は会計時にフォロー画面を掲示

※『開運スクラッチくじ』と他の割引券・サービス券との併用はできない

※くじが無くなり次第終了

〈プレミアムカルビの魅力〉

コンセプトは「美味しい焼肉のカタチ。」。塊のまま提供する名物塊熟成肉は人気。タレの種類も全部で21種類以上。生のバジルを使い店内で仕込んだバジルソース、トリュフだれや刻みわさび醤油、3色月見とろろダレ、チーズフォンデュなどバリエーションも豊富に用意している。

タレの種類は全部で21種類以上

店内で毎日手作りをしている18種類のジェラート＆10種類の季節のデザートビュッフェも主役の一つ。食べ放題なので回転も早く、“出来立て”に巡り合えるチャンスが多い。四季毎にメニューを入れ替えているのも特徴だ。店内は、カフェのような雰囲気。タッチパネルを使用で、気軽に注文も可能。無煙ロースターなので、洋服などににおいもつきにくい。

自家製ジェラートやデザートビュッフェも人気

◾️営業時間

【月〜木】

11時30分〜23時15分（最終入店/21時30分）

【金・祝前日】

11時30分〜23時45分（最終入店/22時00分）

※平日限定ランチメニューは16時00分まで注文可能

【土・日・祝】

11時00分〜23時45分（最終入店/22時00分）

◾️価格

【食べ放題コース】

お手軽コース：3,498円

プレミアムコース：4,158円

スペシャルコース：5,258円

※プレミアムデザート＆ジェラートビュッフェ付き

【平日限定ランチメニュー】

1,848円〜1,958円

※プレミアムデザート＆ジェラートビュッフェ付き

カフェのような雰囲気の店内

【店舗一覧】

■東京都

新小岩店（江戸川区）

石神井店（練馬区）

立川店（立川市）

■埼玉県

春日部店（春日部市）

ふじみ野店（ふじみ野市）

川口北店（川口市）

与野店（さいたま市中央区）

武蔵浦和店（さいたま市南区）

レイクタウン店（越谷市）

■神奈川県

宮前平店（川崎市宮前区）

上大岡店（横浜市南区）

西鶴間店（大和市）

横須賀佐原店（横須賀市）

港北日吉店（横浜市港北区）

四季の森店（横浜市旭区）

淵野辺店（相模原市中央区）

湘南台店（藤沢市）

■千葉県

船橋海神店（船橋市）

松戸きよしヶ丘店（松戸市）

■栃木県

中戸祭店（宇都宮市）

■静岡県

富士店（富士市）

静岡曲金五丁目店（静岡市駿河区）