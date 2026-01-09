【プレミアムカルビ】“ハズレなし”の「開運スクラッチくじ」開催 1等は当日の食事代半額
「プレミアムカルビ」は、2026年1月16日（金）から、「『運』試しキャンペーン」を開催する。
2018年12月、神奈川県川崎市宮前区に1号店がオープンしたプレミアムカルビ。ジューシーな肉と自家製ジェラート、季節のデザートビュッフェなどが幅広い層に親しまれている焼肉食べ放題チェーン。現在は関東を中心に22店舗を展開している。
そんな「プレミアムカルビ」で、今回、「『運』試しキャンペーン」が開催。プレミアムコース・スペシャルコースの利用客で、公式InstagramまたはTikTokのどちらかをフォローすると、「開運スクラッチくじ」にチャレンジできる。1等は、当日の食事代が半額になるという。
「運」試しキャンペーン開催
◆開催期間
2026年1月16日（金）〜3月1日（日）
◆当選内容
1等：当日限定食事代半額割引
2等：いつでも使える15％OFF割引券
3等：いつでも使える10％OFF割引券
◆参加条件
・プレミアムコースorスペシャルコースを注文
・プレミアムカルビ公式InstagramまたはTikTokをフォロー
・会計時にフォロー画面を提示すると、人数分の開運スクラッチくじがもらえる
（人数制限はなし）
◆対象店舗
静岡県内の店舗（富士店、静岡曲金五丁目店）を除く
全国の「プレミアムカルビ」20店舗が対象
◆利用条件
※1等の食事代半額割引は当日のみ利用できる
※2等、3等の割引券は次回来店以降の会計から有効期限内（2026年4月30日）に利用できる
※くじの参加にはプレミアムカルビ公式Instagramアカウント（＠premiumkarubi）もしくはTikTokのフォローが必須条件
※「くじに参加する方」は会計時にフォロー画面を掲示
※『開運スクラッチくじ』と他の割引券・サービス券との併用はできない
※くじが無くなり次第終了
コンセプトは「美味しい焼肉のカタチ。」。塊のまま提供する名物塊熟成肉は人気。タレの種類も全部で21種類以上。生のバジルを使い店内で仕込んだバジルソース、トリュフだれや刻みわさび醤油、3色月見とろろダレ、チーズフォンデュなどバリエーションも豊富に用意している。
タレの種類は全部で21種類以上
店内で毎日手作りをしている18種類のジェラート＆10種類の季節のデザートビュッフェも主役の一つ。食べ放題なので回転も早く、“出来立て”に巡り合えるチャンスが多い。四季毎にメニューを入れ替えているのも特徴だ。店内は、カフェのような雰囲気。タッチパネルを使用で、気軽に注文も可能。無煙ロースターなので、洋服などににおいもつきにくい。
自家製ジェラートやデザートビュッフェも人気
◾️営業時間
【月〜木】
11時30分〜23時15分（最終入店/21時30分）
【金・祝前日】
11時30分〜23時45分（最終入店/22時00分）
※平日限定ランチメニューは16時00分まで注文可能
【土・日・祝】
11時00分〜23時45分（最終入店/22時00分）
◾️価格
【食べ放題コース】
お手軽コース：3,498円
プレミアムコース：4,158円
スペシャルコース：5,258円
※プレミアムデザート＆ジェラートビュッフェ付き
【平日限定ランチメニュー】
1,848円〜1,958円
※プレミアムデザート＆ジェラートビュッフェ付き
カフェのような雰囲気の店内
【店舗一覧】
■東京都
新小岩店（江戸川区）
石神井店（練馬区）
立川店（立川市）
■埼玉県
春日部店（春日部市）
ふじみ野店（ふじみ野市）
川口北店（川口市）
与野店（さいたま市中央区）
武蔵浦和店（さいたま市南区）
レイクタウン店（越谷市）
■神奈川県
宮前平店（川崎市宮前区）
上大岡店（横浜市南区）
西鶴間店（大和市）
横須賀佐原店（横須賀市）
港北日吉店（横浜市港北区）
四季の森店（横浜市旭区）
淵野辺店（相模原市中央区）
湘南台店（藤沢市）
■千葉県
船橋海神店（船橋市）
松戸きよしヶ丘店（松戸市）
■栃木県
中戸祭店（宇都宮市）
■静岡県
富士店（富士市）
静岡曲金五丁目店（静岡市駿河区）