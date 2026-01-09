妻夫木聡「それスノ」景品持参で初詣へ「愛用してくれてるの尊い」「さりげなく持ってるの素敵」ファン歓喜
【モデルプレス＝2026/01/09】俳優の妻夫木聡が1月8日、自身のInstagramを更新。TBS系『それSnow Manにやらせて下さいSP』に出演した際に贈られた景品を披露した。
【写真】45歳俳優、Snow Man冠番組景品持って笑顔
この日、妻夫木は初詣に行った際のオフショットを投稿した。今回のオフショットでデジタルカメラを手にしており、ハッシュタグで「＃それスノフレパでもらったカメラ持ってったけど充電きれてたーやらかしたー」とコメント。妻夫木は2025年11月7日放送の『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS／19時〜）に出演し、プレミアムダーツに挑戦。その時に自身が希望していたデジタルカメラを当てていた。
大この投稿には「愛用してくれてるの尊い」「さりげなく持ってるの素敵」「実際に使ってるの見れるの嬉しい」「絵になる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆妻夫木聡「それスノ」で贈られたデジカメ披露
◆妻夫木聡の投稿に反響
