Å¾Çä¤Ç¾®¶â²Ô¤®¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¿¼¤ß¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡Ä¾ÃÈñ¼Ò²ñ¤Î¸÷¤È±Æ¤òÉÁ¤¤¤¿É÷»É¾®Àâ
»ù¶Ì±«»Ò¤µ¤ó¤Î¡ØÌÜÎ©¤Ã¤¿½ý¤ä±ø¤ì¤Ê¤·¡Ù¤Ï¡¢Å¾Çä¤Ç¾®¶â²Ô¤®¤¹¤ë¹âÍÈ´¶¤òÃÎ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¿é¡Ê¤¹¤¤¡Ë¤¬¡¢½÷À¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¤»¤É¤ê¡×¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¿¼¤ß¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ÇÇä¤Ã¤¿¤êÇã¤Ã¤¿¤ê¡£¾ÃÈñ¼Ò²ñ¤Î¸÷¤È±Æ¤òÉÁ¤¤¤¿É÷»É¾®Àâ
¡Ö¤»¤É¤ê¡×¤È¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ò°Â¤¯»ÅÆþ¤ì¡¢»ÅÆþ¤ìÃÍ¤è¤ê¤â¹â¤¯Çä¤Ã¤Æ¥³¥Ä¥³¥ÄÍø¤¶¤ä¤ò²Ô¤°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¡¢¼Â¤Ï»ù¶Ì¤µ¤ó¼«¿È¤â°ÊÁ°¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤»¤É¤ê¤Ç¤â¤¦¤±¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò°·¤Ã¤¿¾ðÊó¾¦ºà¤¬YouTube¤Ê¤É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢½ñ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤»¤É¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ã¤ÆºîÃæ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÍ¥¤·¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ê¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Ç¾¦ÉÊ¤òÁ÷¤ë¤È¤¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¤ê¡¢¤ª¤Þ¤±¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Çä¤ê¼ç¤ÈÇã¤¤¼ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¸Ä¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°ì½ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È¡×
¿é¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î1LDK¤ËÉ×ÉØ¤Õ¤¿¤ê¤ÇÊë¤é¤¹²ñ¼Ò°÷¡£É×¤ÎÂó¼Â¤Ïµ¤·Ú¤Ë¥â¥Î¤ò¼Î¤Æ¤ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉþ¤Ç¤â¹â²Á¤ÊÆé¤Ç¤â¾×Æ°Åª¤ËÇã¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ë¡£Å¬±þ¾ã³²¤ÇµÙ¿¦Ãæ¤Î¿È¤Ê¤Î¤Ë¡Ö²¶¤Î¤ª¶â¤«¤é¤À¤«¤é¡×¤ÈÏ²Èñ¤òÂ³¤±¤ëÉ×¤Ë¿é¤Ï¤â¤ä¤â¤ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¡¢²È·×¤ÎÂ¤·¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤Ð¤ÈÂó¼Â¤¬¼Î¤Æ¤¿°áÎà¤ò¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ÇÇä¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Î¹Â¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡Ä¡£
¡ÖÂó¼Â¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¡¢¤½¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê¼Ò²ñ¤äÁÈ¿¥¤Î¥Ä¥±¤òÊ§¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ºÊ¡¦¿é¤Î¤è¤¦¤Ê¡È²ÈÄí¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤²ÈÄí¤â²ÈÄí¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¾¯¤·¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥àÅª¤«¤â¡×
¤Þ¤¿¡¢¤»¤É¤ê¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³Æ¿Í»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤É¤ê¤ò½ä¤ë»×¤¤¤¬¡¢¿ÍÀ¸Å¯³Ø¤á¤¤¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¡£
¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë¤ï¤º¤«¤ÊÍø±×¤Î¤¿¤á¤ËÇ®¿´¤Ë»ÅÆþ¤ì¤Æ¤ÏÇä¤ë»Ñ¤ä¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤ÈÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Ç¥´¥ß¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸½Âå¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ëµ¿Ìä¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¿é¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò¸«¤Æ¡¢³ê·Î¤Ë»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤Þ¼Ò²ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØÂÐ²Á¤òÊ§¤¨¤Ð²¿¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨Êý¤ÈÆ±º¬¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷»ÉÅª¤Ê°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¥â¥Î¤ä¿Í¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤É¤¦·è¤Þ¤ë¤Î¤«¡£¤Ê¤¼¶¯Ç÷´ÑÇ°¤Î¤è¤¦¤Ë²¿¤«Çã¤¤Â³¤±¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡£»ù¶Ì¤µ¤ó¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥í¥Ë¥«¥ë¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤¬¸÷¤ë¡£»ù¶Ì±«»Ò
¤³¤À¤Þ¡¦¤¢¤á¤³¡¡1993Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÌÀ¼£Âç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤Ê¤É¤Îºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤ë°ìÊý¡¢¾®Àâ¤âÈ¯É½¡£¡Ø##NAME##¡Ù¤Ï³©Àî¾Þ¸õÊäºî¤Ë¤â¡£
¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ä´Ë¾×ºà¤Î¤×¤Á¤×¤Á¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ÎSOLD¥¢¥¤¥³¥ó¤Ê¤É¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÁõÖì¤¬Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¡1870±ß
