おととし7月の豪雨で大きな被害を受けた酒田市の大沢地区で、6日、竹やカヤなどで作った小屋を古いお札やお守りと一緒に焼く伝統行事「さんど小屋」が行われました。



酒田市大沢地区。おととし7月の豪雨で氾濫した荒瀬川沿いにある山添集落では、毎年1月6日に、川辺に竹を円錐状に組んでカヤや古い簾などを巻きつけた「さんど小屋」を作ります。

ことしは2年ぶりに集落の行事として復活しました。中にワラを敷き、中央に囲炉裏となる穴を掘ると「さんど小屋」の完成です。

集落の人たちは古いお札やお守り、破魔矢などを持ち寄り、去年一年の感謝を込めて壁に差し込みます。

そして、日が暮れると中でたき火をして暖を取りながら、モチを焼いたり竹筒でお酒を酌み交わしたりしながら語り合います。豪雨災害後、大沢地区を支援してきた酒田市出身の歌手、白崎映美さんも駆け付けました。

クライマックスは午後7時過ぎ。





大沢コミュニティ振興会 後藤正一会長「これから火を付けます」解体された家の古い神棚や、小屋の外に集められたしめ縄などを火にくべて小屋に火を放ちます。白崎映美さん「大変だったから この辺みんなで準備して 厄災をはらうというみんなの祈りだな」集落の人たちは大きな炎を上げて燃え落ちる「さんど小屋」を見つめ、無病息災と一日も早い地区の復興を願いました。大沢コミュニティ振興会 後藤正一会長「病気しないでみんなが健康でいられることを願っています 完全復活ではない まだ田んぼが全然手付いてないし 今の状況ではまだまだ活気がないです」被災後、手付かずのまま荒れ放題だった相蘇弥さんの田んぼも、この春からようやく公共災による復旧工事が始まる予定です。大沢地区集落支援員 相蘇弥さん「ようやく大体の復旧工事の入札を決めてもらった形だが 農作業の道具にしろ何も一旦無くなったのでそれを準備しながら（Q ことしはどんな願いをした）まぁ とりあえず普通に落ち着いてくれれば」「さんど小屋」の炎とともに、豪雨災害から2度目の大沢地区の正月が静かに過ぎていきました。