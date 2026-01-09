９日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比８２．４８ポイント（０．３２％）高の２６２３１．７９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９．１９ポイント（０．１０％）高の９０４８．５３ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は２４５１億３０００万香港ドル（約４兆９５５０億円）に縮小している（８日は２６８２億７４８０万香港ドル）。

買い戻しが優勢となる流れ。米中対立の過度な警戒感が薄らいだことがプラスだ。ライト米エネルギー長官は８日、ベネズエラ産石油を巡り、中国との取引を認めると発言している。米国の優位性を示しつつも、ベネズエラの石油権益を持ち、同国産原油の大半を輸入する中国に一定の配慮を示した格好だ。一方、中国当局が輸入を止めていたエヌビディアの人工知能（ＡＩ）半導体「Ｈ２００」については、民間企業の商業利用を一部認め近く輸入を許可する方針と伝わっている。

ただ、全体としては方向感を欠く。米中の指標発表を前に様子見ムードが漂っている。米国では９日、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金融政策の方向を決める重要指標のひとつ、１２月の雇用統計が公表される予定。また、中国では来週１４日に１２月の貿易統計、１５日までに金融統計が報告される。なお、寄り付き直後に公表された昨年１２月の中国物価統計は、消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比プラス０．８％で着地。上昇率は市場予想と一致し、前月実績（プラス０．７％）を上回った。一方、生産者物価指数（ＰＰＩ）はマイナス１．９％。前月実績（マイナス２．２％）と市場予想（マイナス２．０％）より小幅な下げにとどまっている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ネット関連の上昇が目立つ。医療サービス企業の阿里健康信息技術（アリババ・ヘルス：２４１／ＨＫ）が４．７％高、ショート動画投稿アプリの快手科技（１０２４／ＨＫ）が３．９％高、中国電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（９９８８／ＨＫ）が２．７％高で引けた。このほか、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が２．８％上昇。同業の霊宝黄金集団（３３３０／ＨＫ）が通期決算の大幅増益を予想したことで連想買いが膨らんだ。

ＡＩ関連も高い。クラウドの万国数拠ＨＤ（９６９８／ＨＫ）が２．８％、金山雲（３８９６／ＨＫ）が４．１％、北京第四範式智能技術（６６８２／ＨＫ）が７．４％ずつ上昇した。また、中国の有力ＡＩスタートアップ、ＭｉｎｉＭａｘ（１００／ＨＫ）がきょう香港メインボードに上場。初日終値は公募価格比１０９．０％高の３４５．００香港ドルと急騰した。同じく８日上場したＡＩスタートアップの北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）も２０．６％高と大きく続伸している。ＭｉｎｉＭａｘと北京智譜華章科技は中国で「ＡＩ六小虎」と呼ばれるＡＩ有力企業の一角だ。

半面、中国の不動産セクターは安い。融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が４．２％、雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）が３．４％、遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）が３．０％、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が２．９％、万科企業（２２０２／ＨＫ）が０．６％ずつ下落した。うち万科は８日引け後、副総裁の辞任を発表。定年が理由と説明しているが、幹部の辞職が相次いでいることもあり、経営の先行き不透明感が意識された。

本土マーケットも反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．９２％高の４１２０．４３ポイントで取引を終了した。資源・素材が高い。軍需産業、消費、自動車、医薬、電子情報関連なども買われた。半面、金融は安い。公益、不動産の一角も売られた。

