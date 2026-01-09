◇バドミントン マレーシアオープン(1月6日〜11日、クアラルンプール)

2026年初の世界大会となるマレーシアオープン。9日、福島由紀選手・松本麻佑選手の“フクマツペア”が準々決勝に登場しました。

マレーシアオープンは、バドミントンのワールドツアー2026年シーズンの開幕戦。最上位グレード「スーパー1000」に位置づけられており、世界のトップ選手が集結しています。前回大会でフクマツペアはパリ五輪の金メダリストである中国ペアに逆転勝利し、ペア初の優勝を果たしました。

今大会では世界ランク5位のフクマツペアは1回戦、2回戦共に2-0と相手を寄せ付けない強さで勝ち上がってきました。準々決勝では、同ランク14位の台湾のHSU Yin-Hui選手とLIN Jhih Yun選手ペアと対戦。過去に1度だけ対戦した際はフクマツペアが2-0で勝利していました。

第1ゲーム、先取されるも5連続ポイントで台湾ペアを圧倒。一気に突き放すと21-11でゲームを奪います。第2ゲームは3-10と大量リードを奪われるも、徐々に点差を縮めていき、13-13で同点に追いつきました。その後は一進一退の攻防が続きますが、マッチポイントをつかんだフクマツペアが2-0(21-11、21-17)で勝利し、ベスト4進出を果たしました。

準決勝は同ランク6位の韓国のイ・ソヒ選手とペク・ハナ選手ペアと対戦。過去4度対戦していて1勝3敗と負け越している相手となります。