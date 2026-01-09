【ひらがなクイズ】解けると気持ちいい！ 空欄に入る共通の2文字を考えてみよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
バラエティー豊かな言葉の数々を、あなたのひらめきで完成させてください。
□□すみ
□□すい
さき□□
□□さま
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いか」を入れると、次のようになります。
いかすみ（イカ墨）
いかすい（胃下垂）
さきいか（さきいか）
いかさま（如何様）
今回は、海の幸である「イカ」にまつわる言葉がヒントになりましたね。「□□すみ」や「さき□□」からスムーズに連想できた人も多かったのではないでしょうか。一方で、医学用語の「胃下垂」や、偽物を意味する「如何様（いかさま）」など、同じ読みでも全く異なる意味を持つ言葉が混ざっているのが面白いポイントです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
