好き＆行ってみたい「強羅温泉の宿」ランキング！ 2位「強羅温泉 強羅にごりの湯宿 のうのう箱根」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月28〜29日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「温泉地の宿」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい強羅温泉の宿」ランキングの結果をご紹介します。
【13位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「にごりの湯という温泉に惹かれたからです」（40代女性／神奈川県）、「和の雰囲気が漂う宿で、心から落ち着けそうです」（30代女性／神奈川県）、「温泉の質が良いから」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「客室すべてに檜の露天風呂付きという贅沢仕様」（50代男性／神奈川県）、「共立リゾートは何度か宿泊経験があり、サービスがよかった。個室に温泉がついていたり、家族風呂が使えたり、家族連れには嬉しい宿だったから」（20代女性／神奈川県）、「貸切風呂、ボリュームのある夕食がとてもよかったから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
2位：強羅温泉 強羅にごりの湯宿 のうのう箱根／31票強羅温泉にある「強羅にごりの湯宿 のうのう箱根」は、大涌谷から引き湯した白濁のにごり湯が楽しめる癒しの宿。露天風呂付き客室や貸切露天など、プライベートに過ごせる空間が魅力です。客室はわずか10室、和とモダンが調和した落ち着いた設えで、全室にシモンズ製ベッドを備えています。
1位：季の湯 雪月花（共立リゾート）／46票強羅温泉にある「季の湯 雪月花」は、四季折々の自然美に包まれた上質な温泉宿。大湯屋や3つの貸切風呂、炭酸泉など多彩な湯処で源泉かけ流しの湯めぐりを楽しめます。全室に檜の露天風呂を備え、和の趣とモダンな快適さが調和した癒しの空間です。
