酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【画像】東ブクロ氏の刹那的なまなざし

【女子アナも聖水オプション】

【お悩みNo.151】「バツイチ子持ち」「童顔巨乳」「長身スレンダー」みたいなAVのキャッチコピーがありますが、その中でグッとくるものを教えてください。【PN:やみくも・20代・女性・会社員】

＊ ＊ ＊

――以前ブクロさんがAVを作るなら「女子大生の聖水シリーズ」という希望をいただきました。

昔は色白貧乳剛毛が好きでしたね。でも、歳をとるにつれ「貧乳よりやっぱりおっぱいがでかい方がいいよな」って思い出しました。やっぱり豊かな方が見ていて優しい気持ちになる。好みって変わるもんです。

――じゃあ爆乳が至高である。

でかすぎるのは、ちょっとなあと思ってしまいますね。今は、でお願いします。

――色白は譲れないのは、ご自身が汚れてしまったから。

確かにその反動で自分でバランスをとってるのかもしれません。色白の大きな利点は、体が白ければ白いほど、剛毛が映えるんです。

――白と黒のコントラストは雪舟の水墨画みたいだと。グッとくる設定はあります？

それが僕は要らないんですよ。そういうシチュエーションを乗せられても、こっちは仕事でずっとコントしてきたから、裸ありのコントだと思えてしまうんです。

――「コント淫乱CA」はお金を払っても見たいです。

CAという設定がフリにしか思えないんです。だから僕はAVを一本まるまる見たことはないですね。

――演技派AV女優って言われたらどう思います？

僕はAVにその才能を求めてないです。だから素人モンが好きなのかな。

――正解は「素人巨乳色白剛毛」。どんどん要素が増えてきましたね。

本当に素人かどうかは、もう信じるしかないですけどね。属性とかはあまり気にしてないけど、「女子アナ」という肩書きはいいかも。

――TBSの田村（真子）アナとか？

可愛いですけど、まったくムラムラしないですね。同じくTBSの南後（杏子）さんは可愛いけど、あれだけ可愛いと裏があるんちゃうかなと勘ぐってしまいますし、森香澄さんも可愛いけど絶対に相手してもらえへんでしょうし。

――どのアナウンサーだったら行けます？

対峙したことがないですけど。みなさん写真写りがいいね。肩書のパネルマジックだと思うようにしています。

――間違えて指名してしまったら何のオプションをつけます？

そら、聖水オプションでしょう。おしっこには女子アナも素人も差はありませんから。



東ブクロ氏の言葉に耳を傾ける会長





【芸人1年目くらいの尖り方】

【お悩みNo.152】男の潮吹きの経験はありますか？ 経験あればその感想を教えてください！ また、やったことなかったら興味あるか、またなぜ避けてきたのかも合わせて教えてください。【PN：震える秋刀魚・30代・男性・飲食店】

――潮吹きさせようとする女性はどう思うのでしょう。

えらい責められてるなと思いますね。でも、それはやめてくれって言ってまうな。

――吹かせたいって言われたら断るんですか？

そもそも手でされることがそんなに得意でないんですよね。手でイッてしまうのがもったいないと思うんです。

だから潮吹きはもちろん断りますね。「すごい気持ちいいから」と言われたたとしても。回復にも時間かかるから、そのあともうセックスできなくなっちゃいそうやし。

――行った後のチンコって触られたくないですよね。

あんな尖った状態はないですよね。芸人1年目くらいの尖り方。

――でも女の子の潮は吹かせたい。

最近は、そんなに思わないかもしれません。ベッドが汚れるしね。

ただセックスって点数が付くわけじゃないから、そういう成果が目に見えて出るのはうれしいですよね。そういえば、最近は風俗で点数をつけてくれるところがあるようですけど。

――ブクロさんの自己評価は何点。

それは80点以上出してると思いたいですけどね。でも、100点っていうのはないと思います。だってセックスに正解はありませんから。

☆新規お悩みを大募集！

東ブクロさんに相談してみたいお悩みを大募集！ 素朴な疑問から人間関係の悩み、性の悩みなどなど...どんなお悩みも東ブクロがズバッと解決！ 【お悩み・年齢・ご職業・ペンネーム】を記載のうえ、【bukuro.onayami.com@gmail.com】までドシドシお悩みをお寄せください！

●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official Youtube Channel』

取材・文・撮影／キンマサタカ