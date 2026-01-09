「ミスタードーナツ」のランドセルが今年も発売決定！ 新色「オールドファッション」など全8種
「ミスタードーナツ」とコラボレーションしたランドセル「ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル」が、2月5日（木）から、「フィットちゃんランドセル」公式サイトなどで発売される。
【写真】かっこいい！ 深みのある「ダブルチョコレート」も仲間入り
■「クラシックシリーズ」が新登場
今回登場する「ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル」は、「ミスタードーナツ」オリジナルデザインに「フィットちゃん」の最新機能を搭載したこだわりのランドセル。
今年は「オールドファッション」と「ダブルチョコレート」をイメージしたカラーが、「クラシックシリーズ」として新たに仲間入りする。
いずれも、深みのある色味にこだわり、サイドのドーナツの素押しや星型のフックが落ち着いたデザインで、男の子でも女の子でも背負いやすいランドセルだ。
また、昨年発売され好評だった「ポン・デ・リング」、「ゴールデンチョコレート」、「エンゼルクリーム」、「ストロベリーリング」をイメージしたカラーも展開。
さらに「ペールラベンダー」と「ミントグリーン」を加えた全8色が勢ぞろいし、選ぶのが楽しいコレクションとなっている。
