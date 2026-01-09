¡Ö¼ã¤¯¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÁª¼ê¤ÎÆÃÄ¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢ºòµ¨Á´»î¹ç½Ð¾ì¤ÎÌ¾¸Å¿·ÂÀÏº¤¬à¥¢¥·¥¹¥ÈÌòáÀÀ¤¦
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÌ¾¸Å¿·ÂÀÏº¡Ê29¡Ë¤¬¡¢²ÃÆþ2µ¨ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëà¥¢¥·¥¹¥ÈÁýá¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Àµ³Î¤Ê¥¥Ã¥¯¤òÉð´ï¤ËÆ±ºÇÂ¿¤Î6¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡ÖºòÇ¯¤è¤êÆÀÅÀ¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤òÂ¿¤¯¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¿ô»ú¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼ãÊÖ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ê½õ¤±Ìò¤âÃ´¤¦¡£
¡¡5Æü¤Î»ÏÆ°Æü¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶âÌÀµ±Á°´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿ÄÍ¸¶¿¿Ìé»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¡£¥Á¡¼¥à¤¬ÍÉ¤ì¤ëÃæ¡¢´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¸Î¾ã¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Ì¾¸Å¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤Ç¤¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤±¤¬¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿Ãæ¡¢³«Ëë¸å¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥°ÀïÁ´38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¼ç¤Ë¥·¥ã¥É¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³èÌö¡£Á°Àþ¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤â¸¥¿ÈÅª¤Ç¡¢¹¶¼é¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼¯Åç»þÂå¤Î2024Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¥¿¥¤¤Î9¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£2¥´¡¼¥ë¡¢6¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤ËËþÂ¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âºòµ¨¥ê¡¼¥°17°Ì¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿34ÆÀÅÀ¤«¤é¤Î¾åÀÑ¤ß¤¬²ÝÂê¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤òºî¤ë¤«¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£µ¨¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê7¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï23¡¦7ºÐ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ¤â25¡¦8ºÐ¤È¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç4·î¤Ë30ºÐ¤È¤Ê¤ëÌ¾¸Å¤Ï¡Ö¼ã¤¯¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÆÃÄ¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Î³èÌö¤âà¥¢¥·¥¹¥Èá¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ï²ÈÂ²¤Ç¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿´¿È¶¦¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ï½½Ê¬¡£¡Ö¡Ê»ÃÄê´ÆÆÄ¤Î¡ËÄÍ¸¶¤µ¤ó¤¬¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¤±¤¬¤Ê¤¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¡£2µ¨Ï¢Â³¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë