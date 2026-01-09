フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が、“ずっと行ってみたかった場所”を訪れたことを報告。仮面パーティーやプールでの写真などを公開し、反響を呼んでいる。

これまでにもInstagramで、ペルーのマチュピチュ遺跡や、ボリビアのウユニ塩湖など、世界各地での旅の様子を発信してきた宇賀。

2025年9月15日の投稿では、「初めてのアイスランド」とつづり、街並みの様子や温泉での水着ショットをアップ。

17日には、俳優の清水みさと（33）とともにアイスランドの温泉を満喫する姿を披露し、「セクシーですね」「満喫しているお二人可愛い」などと話題になっていた。

2026年1月8日の更新でも、海外旅行したことを報告。「年末年始は長めの休暇をつくって、ずっと行ってみたかった場所へ、行ってきました‼」

続けて、「仮面パーティーや飛び込みお料理教室。早朝のパンクに深夜のスタック、バルーンの不時着まで‼ 泥まみれずぶ濡れになりながら、スリルと感動に毎日涙する、大冒険になりました。本当、生きてるだけで幸せだーー‼ 旅はいつも想像を超えてきますね。2026年は最高の幕開けになりました」と、つづっている。

この投稿にファンからは、「宇賀ちゃん、良い笑顔ですね」「可愛すぎる」「どちらへ行かれたのでしょうか。気になります」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）