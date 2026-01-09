【あす10日（土）全国天気】

○ポイント

・低気圧が急速に発達

・全国的に風が強まる

・暴風が吹くおそれも

・日本海側は雨や雷雨

あす10日（土）は、低気圧が急速に発達しながら、日本海北部を東進し、寒冷前線が本州付近を通過するでしょう。これらの影響で、全国的に南から西寄りの風が強まり、日本海側を中心に、暴風となる所もありそうです。さらに日本海側は、午後から雨や雷雨となり、北日本では雪となる所もあるでしょう。強風（暴風）や高波に警戒し、交通機関への影響などにもご注意ください。暖かな南風の影響で気温は上がり、最高気温は、多くの所で、3月並みとなるでしょう。特に関東以西は15℃前後まで上がり、東京都心は14℃、大阪は15℃、高知は17℃、福岡は15℃などの予想です。ただあさって11日（日）は強烈寒気が流れ込み、西日本から一気に寒くなりそうです。

あす10日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 −5℃（＋4 2月下旬）

青森 0℃（＋4 3月下旬）

仙台 0℃（＋3 3月上旬）

新潟 0℃（−1 2月中旬）

東京都心 1℃（−1 真冬）

名古屋 −1℃（±0 真冬）

大阪 2℃（−1 真冬）

広島 3℃（＋1 2月下旬）

高知 2℃（＋3 真冬）

福岡 5℃（＋4 2月下旬）

あす10日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 4℃（＋5 3月中旬）

青森 8℃（＋8 3月下旬）

仙台 11℃（＋6 3月下旬）

新潟 11℃（＋7 3月下旬）

東京都心 14℃（＋4 3月中旬）

名古屋 12℃（＋3 2月下旬）

大阪 15℃（＋6 3月下旬）

広島 14℃（＋4 3月中旬）

高知 17℃（＋6 3月下旬）

福岡 15℃（＋4 3月中旬）

【3連休は大荒れ、交通障害などに警戒】

あす10日（土）からの3連休は、大荒れとなるでしょう。まず、あす10日（土）は、広い範囲で、強風（暴風）に警戒が必要です。そしてあさって11日（日）から12日（月）成人の日は、強烈寒波の影響で、日本海側を中心に、広く大雪や吹雪（猛吹雪）となるおそれがあります。交通障害に警戒するとともに、JRや飛行機など、交通機関への影響にも、十分注意してください。3連休明けも、日本海側では、雪や雨の降る日が多く、太平洋側では、冬晴れの日が多い見込みです。