¡¡2025Ç¯2·î¤ËÎ¥º§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢2»ù¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î½ÅÀîçýÌï¡Ê21¡Ë¤¬7Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£12·î¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·µï¤Ç¡¢Æé¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡½ÅÀî¤Ï2020Ç¯6·î¡¢Îø°¦ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡¢¤Þ¤¨¤À¤·¤å¤ó¡Ê23¡Ë¤È16ºÐ¤Ç·ëº§¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î7·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¢2022Ç¯11·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤â¡¢2025Ç¯2·î¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡12·î26Æü¡¢½ÅÀî¤Ï¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿·µï¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¤¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤ä¡¢ÀöÌÌÂæ¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£°ú¤Ã±Û¤·Àè¤Ï¡¢¿·ÃÛ¸Í·ú¤Æ¤ÎÄÂÂß¤«¤é¡¢½é¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2026Ç¯1·î7Æü¤Ï¡¢¡Ö2026¤Ê¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿·µï¤Î¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÂç¤¤Ê¥¿¥é¥Ð¥¬¥Ë¤ò»ý¤Ä¼«¿È¤Î»Ñ¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥ËÆé¤ä¤¹¤¾Æ¤¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ë»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥ËÆé¤ä¤¹¤¾Æ¤¡¢¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡£¹ë²Ú¤ÇÎÉ¤¤¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë