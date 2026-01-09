ベテランＫ―ＰＯＰボーイズグルーブ「ＳＨＩＮｅｅ」のミンホ（３４）が９日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）の後半でゲスト出演。特番を組むほど番組で人気の伝統的ゲーム「投扇興（とうせんきょう）」に挑戦した。

人気韓流スターの突然の登場に、番組レギュラー陣は「どうされたんですか？」と不思議そう。「今日はチャレンジが…。僕の宣伝のために…」とつたない日本語で説明した。

扇子を投げ台の上の的を落とし、扇子と的の落ち方で得点が決まる「投扇興」に２回挑戦し、合計の点数分（１点につき１秒）だけ１５秒の告知時間が長くなる、というチャレンジだ。

やったことは「ないですけど、今日のために準備しました」とのこと。韓国に似たような遊びは「全然ない」そうで、ＭＣのハライチ岩井勇気は「（扇子を）風に乗せる。力で投げない。（台に）置きにいく感じで」などとコツを伝えた。

だが１投目は的にかすりもしない。「今のは練習で」と岩井はノーカウントにした。続く２投目も全然ダメで、これではミンホがかわいそうすぎるので「次本番で」とまたノーカウントに。本番１投目（実際は３投目）でやっと扇子が的に当たり、両方がただ床にバラバラに落ちた状態の「花散里（はなちるさと）」で３点をゲット。

そして最後の挑戦。なんとミンホは、床に落ちた扇子の上に的が立つという「浮舟」で２０点の高得点を獲得した。

告知秒数は計３８秒となり、１０、１１日と横浜で行われるファンミーティング、そして来月リリースする日本ソロ曲を告知。日本での新曲は３年９か月ぶりで、時間が１０秒ほど余ったミンホは「僕の新曲です」とワンフレーズ生歌を披露した。

最初はやや緊張気味だったが、昭和ポップスグループ「ＭＡＴＳＵＲＩ」の屋外生歌唱コーナーでは、映像を見ながら手の振付けをマネするなどノリノリ。エンディングまでスタジオに残り、「ファンミーティングあるんですよね？」と振られ「はい。絶対来て下さい、皆さん」と最後もＰＲした。

ＳＨＩＮｅｅはメンバーの急逝（２０１７年）やスキャンダル（先月）などいろいろあり、日本の地上波にメンバーが出てくるのは久びさ。事前告知があったため、東京・お台場のフジにはファンが詰めかけた。ＳＮＳにアップされた動画を見ると、車で現場を後にするミンホは助手席で手を振るなどファンサービスしていた。